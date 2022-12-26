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    中國疫情狂燒 美專家：病毒突變機率增加

    美國約翰霍普金斯大學流行病學專家雷伊表示，中國人口眾多、免疫力有限，此環境利於新型變種病毒株突變及傳播。（路透）

    美國約翰霍普金斯大學流行病學專家雷伊表示，中國人口眾多、免疫力有限，此環境利於新型變種病毒株突變及傳播。（路透）

    2022/12/26 13:36

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家衛生健康委員會昨日（25日）宣布，即日起不再公布每日疫情資訊，但浙江衛健委25日表示，浙江省每日新增100萬例，元旦前後可能達到日增200萬例的高峰，由此可見中國各地確診病例快速飆升。美國約翰霍普金斯大學流行病學專家雷伊（Stuart Campbell Ray）指出，中國人口眾多、免疫力有限，「當看到大規模感染時，通常會產生新的變種病毒株」。

    根據《美聯社》報導，中國目前已放棄清零政策，官方報告的疫苗接種率雖然很高，但加強劑的接種率較低，特別是在中老年人方面。由於中國近期疫情擴散，證明中國製疫苗對於重症防護力不如西方製造的mRNA疫苗，加上許多人是1年多前接種，代表免疫力已逐漸減弱。專家指出，在中國境內已檢測出許多現有的Omicron變種病毒株，包括BF.7病毒株在內，此種病毒株擅於躲避人體免疫反應，可能是中國疫情激增的原因之一。

    美國約翰霍普金斯大學流行病學專家雷伊表示，中國人口眾多、免疫力有限，此環境利於新型變種病毒株突變及傳播，「當看到大規模感染時，通常會產生新的變種病毒株」。雷伊指出，中國的免疫人群僅有一部分，這對病毒施加一股特別的壓力，使其發生變化，這些病毒可以學會如何適應、閃躲免疫反應。

    雷伊提到，在過去6到12個月中，世界各地經歷的大部分疫情進程相對溫和，這是經由接種疫苗或是染疫康復後所累積出來的免疫力所致。目前不清楚新型變種病毒是否會導致更嚴重的症狀，專家表示，沒有固定的生物學理論表明病毒必須隨著時間推移而變得更溫和。

    美國麻薩諸塞大學醫學院魯班（Jeremy Luban）指出，目前來自中國的病毒相關基因定序的資訊有限，「我們不知道當地發生了什麼事，但很明顯地，大流行尚未結束」。

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