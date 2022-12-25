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    浙江每日確診破百萬！鄰省蘇州單日通報急救7233件創新高

    中國多地疫情告急，醫療系統面臨崩潰。（美聯社）

    中國多地疫情告急，醫療系統面臨崩潰。（美聯社）

    2022/12/25 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆炸，醫療系統面臨崩潰。週日（25日）有消息指出，浙江省今日通報確診破百萬；在隔壁的江蘇省蘇州市日前接獲急救電話多達7233通，創下該地歷史新高。

    綜合外媒報導，中國官方前陣子宣布不統計無症狀感染者後，今天又宣布即起全部蓋牌，不公告所有確診數字，引發外界熱議。少數仍每日通報新增確診的浙江省，25日下午坦承該省每日新增感染人數已突破100萬，幾天內將到達「染疫高峰」，預計元旦前後每日恐新增200萬人確診。這還只是單一省份的數據，足見中國疫情蔓延恐怖程度。

    有浙江衛生官員25日透露，浙江全省過去一週向發燒門診求診的人數單日平均高達40萬8400人，為正常水平的14倍。此外，作為浙江政經、文化、金融中心及交通樞紐的杭州市，近來各醫療院所的急診單位每天接診的患者數量是去年此時的2倍多。

    不僅如此，浙江隔壁的江蘇省疫情也告急，自古與杭州共譽「上有天堂、下有蘇杭」的蘇州市，官方週六（24日）表示，其全市120急救專線，上週四（22日）接到7233通電話，前所未見。

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