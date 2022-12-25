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    被誣陷殺害4名愛達荷大學生 美教授控告TikTok鍵盤偵探誹謗

    抖音海外版TikTok出現「鍵盤偵探」，指稱愛達荷大學歷史系主任斯科菲爾德策劃謀殺4名校內學生，這名教授已控告鍵盤偵探誹謗。（路透）

    抖音海外版TikTok出現「鍵盤偵探」，指稱愛達荷大學歷史系主任斯科菲爾德策劃謀殺4名校內學生，這名教授已控告鍵盤偵探誹謗。（路透）

    2022/12/25 10:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國愛達荷州愛達荷大學4名學生，11月13日被警方發現在校外租屋處遭人砍死，全案震驚當地但始終沒有進展，在抖音海外版TikTok則有「鍵盤偵探（在網路上靠著部分線索就對案情做出推論）」出現，誣陷是愛達荷大學歷史系主任斯科菲爾德（Rebecca Scofield）策劃謀殺，這名教授目前已控告鍵盤偵探誹謗。

    《NBC》報導，這起駭人聽聞的愛達荷大學生4屍案，受害者為20歲男大生查賓（Ethan Chapin）、20歲女學生克諾德（Xana Kernodle）、21歲女大生摩根（Madison Mogen）和岡薩爾維斯（Kaylee Goncalves）。

    在案件發生後各種假消息就開始在網路上流傳，使得當地民眾人心惶惶，TikTok用戶吉拉德（Ashley Guillard）從11月24日開始上傳相關影片，指控愛達荷大學歷史系主任斯科菲爾德和另1名校內學生共謀犯案，瞬間引起網友的注意，至今已累計數百萬人次觀看。

    斯科菲爾德委任律師，於11月29日、12月8日兩次向吉拉德發送存證信函，要求對方下架影片，但吉拉德強硬地表示若無法院命令，她是不會刪除影片的。

    吉拉德在之後的影片中，更繪聲繪影地指稱斯科菲爾德和其中1名受害學生「有關係」，因此命令幫手替自己殺人，斯科菲爾德在忍無可忍之下，向聯邦法院提告吉拉德誹謗。

    訟狀指出，斯科菲爾德於2016年開始進入愛達荷大學生工作，她從未見過受害學生，4名死者生前也從未上過她的課。在命案發生時，斯科菲爾德和丈夫正在奧勒岡州波特蘭拜訪朋友。

    訟狀強調，斯科菲爾德之前也沒有見過吉拉德，不知為何對方要多次誣陷她是幕後兇手，這些虛假指控已造成斯科菲爾德嚴重的情緒困擾，並損害到她的聲譽。此外，斯科菲爾德開始擔憂可能會有人對自己或家人不利，最近已在住處安裝保安系統。

    愛達荷大學4名學生在校外租屋處遭砍死。（美聯社）

    愛達荷大學4名學生在校外租屋處遭砍死。（美聯社）

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