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    史上罕見！美國遭猛烈冬季風暴侵襲 已釀13死150萬戶斷電

    美國受到史上罕見的猛烈冬季風暴侵襲，目前已釀成13死、150萬戶斷電、5200餘架航班停飛。圖為密西根州民眾除雪。（美聯社）

    美國受到史上罕見的猛烈冬季風暴侵襲，目前已釀成13死、150萬戶斷電、5200餘架航班停飛。圖為密西根州民眾除雪。（美聯社）

    2022/12/24 12:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國受到史上罕見的猛烈冬季風暴侵襲，中西部地區紛紛出現極端暴風雪天氣，境內高達2.4億人（超過總人口的3分之2）收到氣候警報，目前已知全美有13人因大雪而死，另有150萬戶斷電、5200餘架航班停飛。

    綜合外媒報導，美國國家氣象局表示，23日在蒙大拿州北部小鎮哈佛（Havre）測到的全美最低溫為攝氏零下39度，嚴寒天候已從蒙大拿州蔓延到德州，現在及未來預測會受到影響的地區，將成為冬季天氣警報有史以來的最大範圍之一。

    美國大雪所造成的死亡案例主要是車禍事故，例如肯塔基州交通意外2死、奧克拉荷馬州車禍3死、俄亥俄州連環撞4死、密蘇里州和威斯康辛州車禍各1死、肯塔基州和田納西州各有1人因天寒喪命。

    此外，美國能源系統因供熱需求增加、暴風雪造成線路損壞而陷入危機，23日有多達150萬戶和企業斷電。強風和大雪同時也影響到了交通，航班追蹤網站FlightAware資料顯示，全美23日有5200多趟航班取消。

    在陸路交通方面，美國汽車協會估計從23日到明年1月2日，超過1億人有開車出行至少80公里以上的計畫，隨著惡劣的天氣進逼，這樣的人數可能會持續減少。

    包含聯邦快遞、UPS、美國郵政、亞馬遜等多家快遞業者，已通知田納西州、印第安納州、肯塔基州、伊利諾州、北達科他州客戶可能會有延誤，這代表部分民眾訂購的耶誕禮物無法即時送達。

    愛荷華州車道白雪皚皚。（美聯社）

    愛荷華州車道白雪皚皚。（美聯社）

    全美5200多架航班取消。（法新社）

    全美5200多架航班取消。（法新社）

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