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    軍情動態》中國驅逐艦出沒南太平洋！ 法國也派軍機監視

    中俄舉行「海上聯合-2022」軍習之際，法國海軍太平洋區司令部說，解放軍驅逐艦出現在南太平洋法屬玻里尼西亞經濟海域。（圖擷取自法國海軍太平洋區司令部推特；本報合成）

    中俄舉行「海上聯合-2022」軍習之際，法國海軍太平洋區司令部說，解放軍驅逐艦出現在南太平洋法屬玻里尼西亞經濟海域。（圖擷取自法國海軍太平洋區司令部推特；本報合成）

    2022/12/23 21:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國宣布與俄羅斯海軍舉行「海上聯合-2022」軍事演習之際，法國海軍太平洋區司令部（ALPACI）今（23）日指出，解放軍海軍驅逐艦出現在南太平洋的法屬玻里尼西亞經濟海域，法方派機監視。

    法國海軍太平洋區司令部官方推特今天發文說，在一次監視巡邏中，法國海軍一架偵察機在法屬玻里尼西亞經濟海域周遭巡邏發現一艘解放軍驅逐艦。

    據了解，這艘軍艦是052D型驅逐艦編號175的「銀川艦」，隸屬中國南部戰區海軍的驅逐艦第9支隊，駐地位於海南省三亞市榆林基地。052D是由052C飛彈驅逐艦改進而成，也是解放軍海軍數量最多的一款神盾飛彈驅逐艦

    從銀川艦駐紮的榆林基地出發，駛往法屬玻里尼西亞距離至少超過1萬公里，銀川艦的最大航程（7000海里，約1.2萬公里）不足以支持來回航程，更沒有海軍基地在附近，代表銀川艦並非單艦出航，可能有補給艦甚至整個艦隊同行執行任務。

    中俄舉行「海上聯合-2022」軍習之際，法國海軍太平洋區司令部說，解放軍驅逐艦出現在南太平洋法屬玻里尼西亞經濟海域。（圖擷取自法國海軍太平洋區司令部推特）

    中俄舉行「海上聯合-2022」軍習之際，法國海軍太平洋區司令部說，解放軍驅逐艦出現在南太平洋法屬玻里尼西亞經濟海域。（圖擷取自法國海軍太平洋區司令部推特）

    法方所指軍艦是052D型驅逐艦編號175的「銀川艦」，隸屬中國南部戰區海軍驅逐艦第9支隊，駐地在海南省三亞市榆林基地。（圖擷取自法國海軍太平洋區司令部推特）

    法方所指軍艦是052D型驅逐艦編號175的「銀川艦」，隸屬中國南部戰區海軍驅逐艦第9支隊，駐地在海南省三亞市榆林基地。（圖擷取自法國海軍太平洋區司令部推特）

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