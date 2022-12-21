播不出來！《阿凡達2》上映 日本影城設備不給力

《阿凡達：水之道》14日起在全球各地陸續上映，然而日本卻有多家電影院陸續出現放映設備故障等技術難題，導致電影無法順利播放。（美聯社）

2022/12/21 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕影史最賣座電影《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）14日起在全球各地上映。然而日本卻有多家電影院陸續出現放映設備故障等技術難題，導致電影無法順利播放。

綜合外媒報導，《阿凡達：水之道》是好萊塢史上製作成本最高的電影之一，其運用許多最新視覺技術，像是能夠迅速處理龐大訊息的高幀率3D技術。只不過，這些高規格技術似乎成為凸顯日本電影設備性能差又老舊的元兇。

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《阿凡達2》於日本上映的第一個週末，就傳出有些電影院無法如期播放該電影，原因大多是播放設備出問題，網友說，業者在退費時為設備故障道歉；名古屋的影城業者為了能夠順利播放，甚至將電影畫面的幀率直接調低一半，從原先每秒48幀降到傳統電影24fps。

另外，《阿凡達2》全球首週上映票房約4.35億美金（約台幣133.65億元），不過全美首週票房開出1.34億美元，並不如電影發行商迪士尼所預期的1.35億美元至1.5億美元，再度影響迪士尼的股價（今年已下跌45%）。

劇場からのお知らせ

12/16（金）より公開致します「アバター：ウェイ・オブ・ウォーター」のIMAX版上映につきまして、当初ハイフレームレート版（48fps）での上映を予定しておりましたが、諸事情により通常フレームレート版（24fps）での上映を行わせて頂く運びとなりました。 （続く） — イオンシネマ大高 （@ac_odaka） December 15, 2022

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