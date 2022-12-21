為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    播不出來！《阿凡達2》上映 日本影城設備不給力

    《阿凡達：水之道》14日起在全球各地陸續上映，然而日本卻有多家電影院陸續出現放映設備故障等技術難題，導致電影無法順利播放。（美聯社）

    《阿凡達：水之道》14日起在全球各地陸續上映，然而日本卻有多家電影院陸續出現放映設備故障等技術難題，導致電影無法順利播放。（美聯社）

    2022/12/21 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕影史最賣座電影《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）14日起在全球各地上映。然而日本卻有多家電影院陸續出現放映設備故障等技術難題，導致電影無法順利播放。

    綜合外媒報導，《阿凡達：水之道》是好萊塢史上製作成本最高的電影之一，其運用許多最新視覺技術，像是能夠迅速處理龐大訊息的高幀率3D技術。只不過，這些高規格技術似乎成為凸顯日本電影設備性能差又老舊的元兇。

    《阿凡達2》於日本上映的第一個週末，就傳出有些電影院無法如期播放該電影，原因大多是播放設備出問題，網友說，業者在退費時為設備故障道歉；名古屋的影城業者為了能夠順利播放，甚至將電影畫面的幀率直接調低一半，從原先每秒48幀降到傳統電影24fps。

    另外，《阿凡達2》全球首週上映票房約4.35億美金（約台幣133.65億元），不過全美首週票房開出1.34億美元，並不如電影發行商迪士尼所預期的1.35億美元至1.5億美元，再度影響迪士尼的股價（今年已下跌45%）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    他看《阿凡達2》疑太興奮 電影播到一半心臟病發身亡
    2022/12/21 10:36

    他看《阿凡達2》疑太興奮 電影播到一半心臟病發身亡
    《阿凡達2》首週全美票房不如預期 迪士尼股價至52週低點
    2022/12/20 09:13

    《阿凡達2》首週全美票房不如預期 迪士尼股價至52週低點

    2022臺北文創記憶中心 「廣告超有市」開展
    YouTuber「叉雞」爆日本「無罩散步」影片 背後疑色情集團經營
    2022/12/19 17:18

    YouTuber「叉雞」爆日本「無罩散步」影片 背後疑色情集團經營
    新片搶鮮看！《阿凡達：水之道》為愛而戰 《有你就是家》控訴不公義
    2022/12/18 05:30

    新片搶鮮看！《阿凡達：水之道》為愛而戰 《有你就是家》控訴不公義

    蹲不下、站不直的關節退化能回春？
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播