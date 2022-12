播不出來！《阿凡達2》上映 日本影城設備不給力

《阿凡達:水之道》14日起在全球各地陸續上映,然而日本卻有多家電影院陸續出現放映設備故障等技術難題,導致電影無法順利播放。(美聯社)

2022/12/21 23:37

〔即時新聞/綜合報導〕影史最賣座電影《阿凡達》續集《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)14日起在全球各地上映。然而日本卻有多家電影院陸續出現放映設備故障等技術難題,導致電影無法順利播放。

綜合外媒報導,《阿凡達:水之道》是好萊塢史上製作成本最高的電影之一,其運用許多最新視覺技術,像是能夠迅速處理龐大訊息的高幀率3D技術。只不過,這些高規格技術似乎成為凸顯日本電影設備性能差又老舊的元兇。

《阿凡達2》於日本上映的第一個週末,就傳出有些電影院無法如期播放該電影,原因大多是播放設備出問題,網友說,業者在退費時為設備故障道歉;名古屋的影城業者為了能夠順利播放,甚至將電影畫面的幀率直接調低一半,從原先每秒48幀降到傳統電影24fps。

另外,《阿凡達2》全球首週上映票房約4.35億美金(約台幣133.65億元),不過全美首週票房開出1.34億美元,並不如電影發行商迪士尼所預期的1.35億美元至1.5億美元,再度影響迪士尼的股價(今年已下跌45%)。

