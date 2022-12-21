軍情動態》神盾更神！ 美最強驅逐艦首艦完成海試

伯克級第3批次（Flight III）飛彈驅逐艦首艦「傑克盧卡斯號」，成為第1艘安裝最新一代AN / SPY-6雷達的神盾艦。（圖擷取自英格爾斯造船廠網站）

2022/12/21 15:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了因應新的飛彈威脅，美國海軍陸續升級伯克級驅逐艦的神盾雷達：從原本的被動陣列式AN/SPY-1D，換成主動陣列式AN/SPY-6雷達。首艘伯克級第3批次（Flight III）飛彈驅逐艦「傑克盧卡斯號」（USS Jack H. Lucas），成為第1艘安裝最新一代AN/SPY-6雷達的神盾艦，並已於日前在墨西哥灣完成首次海試，未來該批次可望成為美海軍新生代水面艦主力。

美國海軍海上系統司令部（NAVSEA）宣布，「傑克盧卡斯號」12日從密西西比州的英格爾斯造船廠（Ingalls Shipbuilding）啟航，15日結束海試，過程中進行一系列在港（in-port）與海上試驗，以驗證目前艦上系統運行與船艦航行狀況，這是伯克級第3批次多年研發的關鍵時刻，深具意義，為該級艦樹立新里程碑。

請繼續往下閱讀...

「傑克盧卡斯號」是第75艘勃克級驅逐艦，但與最初的伯克號相比，已有很大不同：其將原本的AN/SPY-1D神盾雷達，換為最新AN/SPY-6（V）1型AMDR雙波段雷達系統，可同時執行防空作戰與彈道飛彈防禦任務，抗干擾與追蹤精確度更高，同時也強化全艦供電與冷卻系統效能，增進全艦作戰效率。

由雷神公司（Raytheon）設計製作的AN/SPY-6雷達，原理是主動電子搜索（AESA），其效能比被動電子搜索的SPY-1雷達要靈敏約30倍，將使艦隊防空與飛彈防禦更為精進，但是需要的電力功率也大得多，這使得軍艦內部需要重新設計，因此伯克級進化到第3批次改良型。

美國神盾系統為全世界最先進的空中預警與地面整合系統，而配置新一代AN/SPY-6雷達是為了讓艦艇能有效對抗複雜的空中威脅，並彈性運用作戰武器系統。

據《國防新聞》此前報導，為了因應對俄羅斯和中國的超高速反艦飛彈、彈道飛彈所構成的各種威脅，AN/SPY-6雷達與舊的AN/SPY-1D雷達相比，可以同時執行反彈道飛彈、防空和反水面作戰行動，還具備全時段、360度全方位全空域內自動跟蹤數百個目標的能力，而且在後續的維修保養上，也更加容易。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法