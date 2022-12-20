結婚仍心繫世足 穿10號球衣完婚飆206公里趕看決賽

印度一對情侶在婚禮披上支持球星的衣服。（圖片擷取自推特@BBCWorld）

2022/12/20 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕世界盃足球賽風靡全球，就連婚姻大事都阻止不了球迷想看比賽的心。印度南部喀拉拉邦（Kerala）一對情侶熱愛足球，不巧婚禮與決賽撞期，兩人速速辦完婚禮再趕回家看球賽。而他們的現場結婚照片也拍到，新娘與新郎各自在傳統服飾上還披了支持隊伍的球衣。

根據BBC指出，18日阿根廷與法國的對決在卡達路薩爾體育場（Lusail Stadium）舉行，緊張刺激的賽事吸引全球關注，而印度一對熱愛足球的情侶竟不巧將婚禮日期選在決賽日，兩人也都不想放棄任何一個，決定結完婚在趕回家觀看比賽。

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新郎薩欽（Sachin R）是忠實的阿根廷球迷，而新娘阿蒂菈（R Athira）則支持法國隊伍，但這不影響兩人的感情。夫妻穿著印度傳統服飾完成婚禮，然而有趣的是2人不約而同的選擇10號球衣披在傳統服飾外，分別為藍白相間的梅根球衣，以及深藍色的姆巴佩球衣，完成另類的婚禮照。

據報導，兩人在婚禮儀式結束後，從喀拉拉邦中部科契市（Kochi）匆匆趕路206公里，南下回到新郎薩欽位於該邦最南端的特里凡得琅縣（Thiruvananthapuram）的家，及時趕上轟動全球的決賽。

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