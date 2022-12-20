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    英國女子每晚收到20多份外送餐點 疑似被跟蹤崩潰到不敢出門

    英國一名女子過去2年每晚都收到多達30份的外送餐點，報警後警方將全案定調為跟蹤搜擾案件。圖為外送平台示意圖，與本新聞無關。（彭博）

    英國一名女子過去2年每晚都收到多達30份的外送餐點，報警後警方將全案定調為跟蹤搜擾案件。圖為外送平台示意圖，與本新聞無關。（彭博）

    2022/12/20 10:33

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名58歲女子過去2年每晚都收到近30份外送餐點，讓她害怕到不敢出門，甚至會在門口設置路障試圖阻止外送司機。該女報警後，警方將全案定為「跟蹤騷擾」案件偵辦，詳細細節仍在調查中。

    綜合外媒報導，現年58歲的女子梅恩斯（Diane Maines）居住在英國南泰因賽德市（South Tyneside）的城鎮赫本（Hebburn）。從2020年4月開始，每天陸續收到不同餐廳的外送，在不一樣的時間分批抵達。起初，梅恩斯每晚僅收到5、6份外送餐點，後來狀況惡化，她每晚收到多達20至30份外送餐。

    這些通過「Just Eat」外送平台訂購的餐點都是貨到付款，訂單上的姓名、帳戶和電話號碼都不同，直到本月9日，她仍然收到不知名訂戶的外送餐點。梅恩斯向媒體表示「我覺得自己快要瘋了，完全不敢出門，每次聽到外送司機的汽車聲音都讓我很焦慮」。

    為了阻止外送司機，梅恩斯一度嘗試用帶有滾輪的垃圾桶堵住門口，留下紙條提醒外送司機這可能是一場騙局，甚至取下可視門鈴的電池，杜絕任何可以提醒她取餐的聯繫方式。

    梅恩斯不堪其擾，於2021年3月向警方報案，想找出幕後黑手。警方將梅恩斯描述的事件定調為「跟蹤騷擾」案件，正在進行調查；任何與案件有關的人必須和警方聯絡，目前還未公布進一步消息。

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