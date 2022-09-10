女兒1分鐘被檢舉2次違規 父告「檢舉達人」跟蹤騷擾

林男指控陳男是跟蹤騷擾女兒的檢舉達人，台中地院認為林男的主觀認知並非完全無憑，裁定林男不罰。（記者張瑞楨攝）

2022/09/10 17:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子於今年5月3日，得知女兒上班途中，在短短1分鐘內被檢舉2次，且被檢舉時有一名陳姓男子，出現於被檢舉的地點，他遂跑到派出所，指控陳男就是跟蹤騷擾女兒的「檢舉達人」，要求員警保護女兒並重懲陳男，但林女卻說自己沒有被跟蹤騷擾，中市警局認為林男誣告，函請台中地院裁罰，法官卻認為，林男主觀的懷疑或許錯誤，但卻不是「明知無此事實而故意憑空捏造」，裁定林男不罰。

台中地院的刑事裁定書指出，林男於今年5月13日中午，向警方舉報說，女兒收到交通違規的罰單，「檢舉達人」在短短1分鐘檢舉兩次交通違規，這顯然是「檢舉達人」無故跟追他的女兒，另外，在女兒違規被檢舉的當時，又有一陳姓男子，剛好出現於被檢舉地點旁，此陳姓男子就是跟蹤騷擾女兒的「檢舉達人」，要求警方保護女兒，並嚴懲陳姓男子。

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受理報案員警先告知林男，如果對交通違規罰單有異議，可向監理站申訴，但林男卻堅持對陳姓男子，提出社會秩序維護法的騷擾告訴（當時「跟蹤騷擾防治法」尚未實施）。

不料，警方通知林男的女兒，她卻說沒有被人跟蹤騷擾，也從未委託父親報案，警方認為林男意圖使陳男受處分而誣告，將林男函送台中地院，依違反「社會秩序維護法」第67條，「向警察機關誣告者，處3日以下拘留或新臺幣1萬2000元以下罰鍰」裁罰。

不過，法官卻認為，林男主觀認為，女兒在上班途中，被「檢舉達人」於一分鐘檢舉2次，「檢舉達人」有騷擾女兒之意，另外，陳男出現於女兒被檢舉的地點，並非偶然與巧合，而是跟蹤他的女兒，林男主觀見解或許錯誤，但並非全然無據，林男主觀上產生懷疑，為保護女兒進而提出報案，「並非明知無此事實而故意憑空捏造」，據此裁定不罰，警方可抗告。

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