為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女兒1分鐘被檢舉2次違規 父告「檢舉達人」跟蹤騷擾

    林男指控陳男是跟蹤騷擾女兒的檢舉達人，台中地院認為林男的主觀認知並非完全無憑，裁定林男不罰。（記者張瑞楨攝）

    林男指控陳男是跟蹤騷擾女兒的檢舉達人，台中地院認為林男的主觀認知並非完全無憑，裁定林男不罰。（記者張瑞楨攝）

    2022/09/10 17:52

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子於今年5月3日，得知女兒上班途中，在短短1分鐘內被檢舉2次，且被檢舉時有一名陳姓男子，出現於被檢舉的地點，他遂跑到派出所，指控陳男就是跟蹤騷擾女兒的「檢舉達人」，要求員警保護女兒並重懲陳男，但林女卻說自己沒有被跟蹤騷擾，中市警局認為林男誣告，函請台中地院裁罰，法官卻認為，林男主觀的懷疑或許錯誤，但卻不是「明知無此事實而故意憑空捏造」，裁定林男不罰。

    台中地院的刑事裁定書指出，林男於今年5月13日中午，向警方舉報說，女兒收到交通違規的罰單，「檢舉達人」在短短1分鐘檢舉兩次交通違規，這顯然是「檢舉達人」無故跟追他的女兒，另外，在女兒違規被檢舉的當時，又有一陳姓男子，剛好出現於被檢舉地點旁，此陳姓男子就是跟蹤騷擾女兒的「檢舉達人」，要求警方保護女兒，並嚴懲陳姓男子。

    受理報案員警先告知林男，如果對交通違規罰單有異議，可向監理站申訴，但林男卻堅持對陳姓男子，提出社會秩序維護法的騷擾告訴（當時「跟蹤騷擾防治法」尚未實施）。

    不料，警方通知林男的女兒，她卻說沒有被人跟蹤騷擾，也從未委託父親報案，警方認為林男意圖使陳男受處分而誣告，將林男函送台中地院，依違反「社會秩序維護法」第67條，「向警察機關誣告者，處3日以下拘留或新臺幣1萬2000元以下罰鍰」裁罰。

    不過，法官卻認為，林男主觀認為，女兒在上班途中，被「檢舉達人」於一分鐘檢舉2次，「檢舉達人」有騷擾女兒之意，另外，陳男出現於女兒被檢舉的地點，並非偶然與巧合，而是跟蹤他的女兒，林男主觀見解或許錯誤，但並非全然無據，林男主觀上產生懷疑，為保護女兒進而提出報案，「並非明知無此事實而故意憑空捏造」，據此裁定不罰，警方可抗告。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄰居糾紛互指檢舉達人 造就台南「最通暢騎樓」
    2022/09/02 22:59

    鄰居糾紛互指檢舉達人 造就台南「最通暢騎樓」
    超車被盯上！25分鐘被檢舉23次違規 駕駛喊冤獲撤銷18張罰單
    2022/08/25 19:44

    超車被盯上！25分鐘被檢舉23次違規 駕駛喊冤獲撤銷18張罰單

    仁武產業園區轉型 增人口紅利與就業
    屏東首例！男子惡意騷擾跟蹤被害人 違反跟騷法被羈押
    2022/08/11 19:23

    屏東首例！男子惡意騷擾跟蹤被害人 違反跟騷法被羈押
    已婚大叔猛約未婚女吃飯 中市警開出首張跟騷法告誡書
    2022/06/03 13:23

    已婚大叔猛約未婚女吃飯 中市警開出首張跟騷法告誡書

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播