想看梅西捧盃！《足球小將翼》作者飛卡達看決賽 驚嘆傳說之戰
2022/12/19 11:24
〔即時新聞／綜合報導〕吸引許多少年投身足球事業的日本知名漫畫《足球小將翼》，作者本人高橋陽一為了觀看可能是梅西的最後一場世界盃比賽，特地飛往卡達觀看本屆世足決賽，不但親眼見證梅西舉起大力神盃，也驚嘆這是一場傳說之戰。
《足球小將翼》作者高橋陽一在推特秀出他在卡達觀眾席的照片，他表示會飛去看世足決賽，是因為這可能是梅西的最後世界盃，也期待看到梅西高舉大力神盃的畫面，高橋陽一不但如願以償，更對於決賽內容讚不絕口。
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高橋陽一指出，這是一場傳奇比賽，決賽內容扣人心弦，可以說是有史以來最棒的比賽，雖然是一場「子彈旅行」（意旨時間短、停留處少的快閃之旅），但很高興可以親臨現場體驗到這場盛宴。
伝説となる試合でした。カタールW杯決勝を現地で観戦しました。メッシの最後のW杯ということで、できればメッシがW杯を掲げる姿を見たいなと思っていましたが、試合自体が史上最高と言っても過言ではないほどの素晴らしいゲームになり、弾丸ツアーでしたが、来れて本当に良かったと思える試合でした。 pic.twitter.com/ELuH4GMIq4— 高橋陽一 Yoichi TAKAHASHI （@0728takahashi） December 18, 2022