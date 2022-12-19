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    想看梅西捧盃！《足球小將翼》作者飛卡達看決賽 驚嘆傳說之戰

    日本知名漫畫《足球小將翼》作者高橋陽一，為了觀看可能是梅西的最後一場世界盃比賽，特地飛往卡達觀看本屆世足決賽。（圖擷自高橋陽一推特）

    日本知名漫畫《足球小將翼》作者高橋陽一，為了觀看可能是梅西的最後一場世界盃比賽，特地飛往卡達觀看本屆世足決賽。（圖擷自高橋陽一推特）

    2022/12/19 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕吸引許多少年投身足球事業的日本知名漫畫《足球小將翼》，作者本人高橋陽一為了觀看可能是梅西的最後一場世界盃比賽，特地飛往卡達觀看本屆世足決賽，不但親眼見證梅西舉起大力神盃，也驚嘆這是一場傳說之戰。

    《足球小將翼》作者高橋陽一在推特秀出他在卡達觀眾席的照片，他表示會飛去看世足決賽，是因為這可能是梅西的最後世界盃，也期待看到梅西高舉大力神盃的畫面，高橋陽一不但如願以償，更對於決賽內容讚不絕口。

    高橋陽一指出，這是一場傳奇比賽，決賽內容扣人心弦，可以說是有史以來最棒的比賽，雖然是一場「子彈旅行」（意旨時間短、停留處少的快閃之旅），但很高興可以親臨現場體驗到這場盛宴。

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