83歲球迷「坐櫥窗外看世足」心酸照曝光 意外收到超大台電視

83歲的貝加爾意外得到1台55英吋大電視。（圖擷取自「@todaboluda」推特、本報合成）

2022/12/19 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕卡達世界盃決賽最終阿根廷大戰擊敗法國驚險奪冠，社交平台近期流傳1名阿根廷長者獨自坐在商店外，隔著鐵捲門，透過玻璃櫥窗觀看世足賽的照片，經查發現這名83歲阿公因家裡沒有電視，加上多數朋友過世了，才會拉椅子到附近商場看足球賽轉播，而該間商店賣場近日得知情況後，竟直接贈送一台55英吋電視給他，消息曝光引起許多網友熱議。

綜合外媒報導，83歲貝加爾（Carlos Bejar）日前被路過民眾撞見，他獨自一人坐在打烊的商店外，隔著鐵捲門和玻璃櫥窗，專心地看著電視轉播，當時播放阿根廷對上克羅埃西亞的比賽，路人將此景拍攝下後上傳至社群平台，因這張照片顯現出的悽涼氛圍，短時間獲得大批網友轉發超過5千次，引發外界關注，讓他成為當地網路紅人。

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報導稱，貝加爾告知記者，因為他的朋友都過世了，家裡相當靠近這間商店，才會拉椅子坐在外面看球賽。沒想到家居用品零售商Fravega得知貝加爾情況後，迅速聯繫他於15日前往當地賣場，並大方贈送1台55英吋新款電視，讓他可以自在地在家觀看世足決賽。從公開影像可見，商場人員提著超大電視疑似走向商場門口，貝加爾眉開眼笑，還舉起雙手比讚。

消息曝光後，引起許多網友紛紛留言，「真是暖心」、「太棒了！」、「太好了，感謝Fravega讓阿公可以在家好好看總決賽」，還有網友笑說「如果我坐在窗外看的話，也能送我1台電視嗎？」

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