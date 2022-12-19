中國各地缺藥！ 退燒藥優先送北京 網怒轟︰我們的命不是命？

中國缺藥災情頻傳，日前卻爆出「大批布洛芬送往北京」，網友看了紛紛發文怒嗆政府只重視首都疫情，忽視其他同樣有需求的省份。（圖翻攝自微博）

2022/12/19 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情逐步解封之後傳出醫療體系崩潰，民眾無藥可買的亂象，媒體18日報導多批退燒藥布洛芬抵達北京並送往各區，網友看到新聞後紛紛發文怒轟「我們的命不是命？」、「物資全集中在北京，獨享全國資源，要不要臉？」

根據中國《新京報》報導，該報記者於18日上傳一支影片，稱看到北京市工作人員正加快速度將布洛芬配送北京市各區，現場也有藥監局人員監督工作流程。該報甚至以「多批布洛芬運達北京發往各區」為報導標題。

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消息上傳至微博後，引起中國網友不滿，紛紛發文狠嗆當局的配藥政策。一名網友指出，當地血庫存量已經告急，藥局也買不到藥，快遞人力癱瘓「怎麼就不見來支援一下我們？」。也有多名網友表示不只是藥局，就連醫院也買不到布洛芬。

另有網友怒嗆「山東血液運往北京，醫療團隊也派到北京，快遞員也派往北京，布洛芬也派往北京」，表示北京獨佔全國藥物資源，怒嗆「要不要臉？」。住在上海市的居民也無奈表示「能給其他省市留一點嗎？」

《新京報》將該新聞上傳至微博後，今（19）日再去該報微博搜尋，已找不到該則影片，不過有網友留下微博發文的截圖備份，並紛紛上網發文表達不滿。

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