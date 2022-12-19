梵諦岡贈希臘3收藏品 帕德嫩神廟頭像2500年後回家

梵諦岡欲歸還帕德嫩神廟中的其中一項文物，大鬍子男頭像。（法新社）

2022/12/19 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕希臘帕德嫩神廟聞名世界，然而因為戰爭、殖民、買賣等因素，許多文物散落在各國。日前，梵諦岡教宗方濟各（Franciscus）決定將收藏長達兩世紀的3件文物「贈與」希臘東正教，文物包含馬頭像、男孩頭像以及大鬍子男頭像。梵諦岡以「捐贈」名義歸還文物，目的是不影響他國藏物是否應當回歸出產國。

根據《衛報》指出，希臘帕德嫩神廟四散各國的文物有望回歸本國。日前，教宗方濟各宣布將捐贈梵諦岡博物館3件館藏給希臘，這3件具有2500年歷史的文物為帕德嫩神廟的遺跡，包含一批馬的頭像、男孩頭像以及大鬍子男頭像，過去2008年男孩頭像曾短暫回到希臘一年。

請繼續往下閱讀...

梵諦岡在簡短的聲明表示，希望能把文物交給希臘精神領袖，東正教的主教伊羅密諾斯二世（Ieronymos II），外界認為梵諦岡以捐贈形式來避免開創影響他國歸還文物與否的先例。如今文化意識愈發抬頭，不少民族都在要求西方博物館歸還在殖民時期掠奪的藝術品。

希臘政府表示，非常感激梵諦岡的慷慨，同時希望透過這次的合作刺激大英博物館。過去希臘多次要求英國歸還帕德嫩神廟的收藏品，而英國政府大英博物館方一再拒絕希臘的呼籲，並強調這些文物是合法獲得，且作為共同人類的獨特故事，英方決定不會拆除這些藏品。聯合國文化機構教科文組織則敦促兩國盡快達成和解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法