世足賽惜敗阿根廷位居亞軍 法國各地湧球迷爆衝突

〔即時新聞/綜合報導〕2022卡達世界盃冠軍戰落幕,法國雖然在延長賽逼平阿根廷,但在PK戰時仍惜敗阿根廷,到場觀賽的法國總統馬克宏也親自到場上安慰法國頭號球星姆巴佩(Kylian Mbappé)。法國奪冠失利後,各地球迷紛紛湧上街頭,並與警方爆發衝突。

綜合外媒報導,在法國輸球後,許多法國球迷跑到巴黎、尼斯與里昂街頭,憤恨不平的球迷朝著警察丟擲石頭、瓶罐等物品,甚至有球迷朝警方發射煙火,警察則是朝人群發射催淚瓦斯,隨後鎮暴警察在巴黎凱旋門、香榭麗舍大道一帶驅散球迷與人群。

而法國在4強戰打敗摩洛哥時,法國各地同樣發生多起暴力衝突,許多球迷湧上街頭慶祝,最後卻演變成失控混亂場面,甚至在南部的蒙彼利埃(Montpellier)發生14歲少年在混亂中被車撞死的意外事件。

