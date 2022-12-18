這是習近平嗎？中國醫院防疫文章插圖惹議

中國防疫政策急轉彎，造成染疫人數暴增，不少民眾受染疫症狀所苦，中國復旦大學附屬中山醫院日前就推出「得了新冠到底去不去醫院」的防疫文章，然而卻被指辱華，甚至侮辱國家主席習近平。（圖擷取自推特）

2022/12/18 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國防疫政策急轉彎，造成染疫人數暴增，不少民眾受染疫症狀所苦，中國復旦大學附屬中山醫院日前就推出「得了新冠到底去不去醫院」的防疫文章，然而卻被指辱華，甚至侮辱國家主席習近平。

近日推特上流傳一張來自中國社群媒體小紅書的插圖，稱是官媒《人民日報》的配圖，並表示這張圖像是習近平。不過有網友表示，這其實是《人民日報》使用中國復旦大學附屬中山醫院重症醫學科一篇名為「得了新冠到底去不去醫院」的防疫文章。

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這篇文章目前已被刪除，但在微博上仍有部分截圖，這篇文章以科普疫情為主，但插圖卻引起不少爭議，除了形似習近平的人物外，也出現疑似兒童生殖器外露、象徵美國的老鷹、暗喻考研的老鼠等等。

而在中國社群媒體小紅書上，也有不少網友討論，稱是否有些過度解讀，稱「從老鼠連結到考研是不是太牽強。」、「這種敏感情緒真的很容易被有心人帶節奏。」。不過也有人認為根本是「陰間漫畫」、「哪有把人畫成豬。」、「讓人很不舒服。」

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https://m.weibo.cn/status/4847997840002956

這篇文章目前已被刪除，但在微博上仍有部分截圖，這篇文章以科普疫情為主，但插圖卻引起不少爭議，除了形似習近平的人物外，也出現疑似兒童生殖器外露、象徵美國的老鷹、暗喻考研的老鼠等等。（圖擷取自微博）

這篇文章目前已被刪除，但在微博上仍有部分截圖，這篇文章以科普疫情為主，但插圖卻引起不少爭議，除了形似習近平的人物外，也出現疑似兒童生殖器外露、象徵美國的老鷹、暗喻考研的老鼠等等。（圖擷取自微博）

這篇文章目前已被刪除，但在微博上仍有部分截圖，這篇文章以科普疫情為主，但插圖卻引起不少爭議，除了形似習近平的人物外，也出現疑似兒童生殖器外露、象徵美國的老鷹、暗喻考研的老鼠等等。（圖擷取自微博）

而在中國社群媒體小紅書上，也有不少網友討論，稱是否有些過度解讀，稱「從老鼠連結到考研是不是太牽強。」、「這種敏感情緒真的很容易被有心人帶節奏。」。不過也有人認為根本是「陰間漫畫」、「哪有把人畫成豬。」、「讓人很不舒服。」（圖擷取自小紅書）

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