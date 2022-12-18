英國會政策建言：重新定義中國從「競爭者」轉為「威脅」

英國國會下議院外委會主席柯恩詩（左）11月底率團訪台，與總統蔡英文有深入會談。（路透）

2022/12/18 16:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國政府預計明年2或3月更新外交與國防政策「綜合檢討報告」（Integrated Review，IR），而英國國會下議院外交委員會率先在18日就此提出建言，認為原報告將中國定義為「體制競爭者」（systemic competitor）還不夠明確，支持政府在具體配合措施下，重新定義中國為「威脅」（threat）。

下議院外委會18日發布的「檢討我們的策略？更新『綜合檢討報告』」（Refreshing our approach? Updating the Integrated Review）文件中指出，自政府去年3月發布IR以來，中國共產黨帶來的戰略挑戰受到更多關注，而獨立智庫「英國對外政策研究集團」（BFPG）注意到，部分人士認為政府在上次IR報告中形容中國為「體制競爭者」，措辭不夠強烈及明確，希望政府糾正這項缺點。

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外委會認為，英方目前對中國的定義，與美國和歐洲盟友大致相同，例如，美國最新版的「國家安全戰略」（NSS）也形容中國為「全球最重要競爭者」；而BFPG也認為，英方驟然改變指涉中國的方式，不太可能產生具體好處，長期下來反而會令雙方中斷重要領域的合作，進而傷害英國利益。

然而，外委會強調，諸多證據顯示，中國政府為英國帶來諸多威脅，包括竊取智慧產權、恫嚇英國公民和居英人士、在國際舞台上傷害英國價值觀等。因此，英方在定義中國時，也必須反映這層複雜關係。

外委會認為，對中國的強烈措辭若不能搭配實際行動，就無法化解外界疑惑，反而削弱英國政府的可信度。英方在談及中國對英國安全利益的危害時，必須有更堅定的立場、更清晰的語言。中國在非常多不同層面對英國造成重大威脅，外委會支持政府在仔細衡量，並備妥相應政策下，將對中國的定義從「體制競爭者」改為「威脅」，而非僅是空口說白話。

另外，外委會也提到，台灣是英國在印度－太平洋地區的核心利益之一，但IR報告對台灣隻字未提，政府接下來有必要強調英方僅「認知」（acknowledgement）、而非「接受」（acceptance）中國的「一個中國政策」，並表明支持台灣方面提出之不應以武力改變現狀的立場。

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