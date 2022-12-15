「打人領事溜回國」是中英套好招？紐時：符合英國對中政策調整

英國方調查發現，目前有參與毆打且已被辨認出身份的人，分別有中國著曼徹斯特總領事鄭曦原、領事高連甲、參贊陳偉以及副總領事范映傑，當中高連甲被澳洲媒體發現2年前也曾在斐濟攻擊台灣外交官。（圖取自Telegram「曼城香港旗隊」）

2022/12/15 20:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕在中國駐曼徹斯特總領事館外發生暴力衝突事件2個月後，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）14日表示，警方調查後，要求6名中方官員放棄外交豁免權並接受訊問，但中方已召回涉案人員，包括否認施暴的總領事鄭曦原。中方回應稱，總領事任期屆滿奉調回國是正常輪換，還指控英方保庇「港獨暴徒」。不過外媒分析，此一事態發展，符合英國對中國的政策調整。

曼徹斯特警方調查發現，目前涉嫌參與毆打港人且已被辨認出身分的分別有鄭曦原、領事高連甲、參贊陳偉、副總領事范映傑，當中，高連甲被澳洲媒體發現2年前也曾在斐濟攻擊台灣外交官。

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打人事件發生後，多國媒體以及監視器畫面均顯示是港人被拖進館內毆打，但鄭曦原否認打人，並稱被打者「侮辱我的國家，我的領袖」。中國大使館最新聲明仍拒絕認錯，還批評英方沒保護中方領事館館舍和人員安全與尊嚴，並在事後包庇「港獨暴徒」。聲明中強調，鄭曦原回中國屬於「中方正常的人員輪換」。

柯維立在推特發表視訊談話時，再次以「不可接受」（unacceptable）形容這起事件，他透露，警方要求鄭曦原和其他涉案人員14日前放棄外交豁免權，接受盤問，中方最終在限期前自行撤走6名外交官。柯維立在呈交國會的書面聲明中，對涉案中方人員不能受法律制裁，感到失望。不過他認為，「那些該對曼徹斯特可恥場面負責的人，不再是或者很快的不再是派駐到英國領事館的人員，這個安排是正確的。」

英國廣播電台（BBC）分析，中國政府此時選擇將涉案人士召回國內的決定，被視為是有意緩和爭端的訊號，以避免兩國之間進一步發生磨擦。

《紐約時報》則指出，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）上月發表上任以來第一份外交政策主題演說，宣告英中雙邊合作「黃金年代」與「黃金十年」已告終，然而，他沒有將中國描述為威脅，而是稱西方國家應該與北京合作因應氣候變遷和全球經濟景氣等共同挑戰。

《紐時》認為，14日的外交行動似乎符合這一經過精心調整的政策，曼徹斯特事件在沒有正式將中國外交官驅逐出境的情況下得到了解決。驅逐舉動可能會激起中國的反彈，並加劇緊張局勢。

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