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    洛杉磯最紅美洲獅安樂死 州長、動保團體悼念傳奇一生

    美國洛杉磯當地高人氣野生美洲獅「P-22」因車禍遭安樂死，引發各界悼念。（路透）

    美國洛杉磯當地高人氣野生美洲獅「P-22」因車禍遭安樂死，引發各界悼念。（路透）

    2022/12/18 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯當地高人氣野生美洲獅「P-22」近日傳出發生車禍傷勢過重，加上高齡又患有腎臟和肝臟等多個慢性病，健康情況每況愈下，洛杉磯官方已將「P-22」安樂死，消息一出震驚外界，加州州長、眾議員、參議員、動保團體都發文悼念「P-22」傳奇一生。

    綜合外媒報導，「P-22」生活在格里菲斯公園、好萊塢山附近，牠因常常出入社區，被監視器拍到好奇探索游泳池等因而聞名，牠還曾登上國家地裡雜誌，被譽為洛杉磯的「野生動物大使」，牠讓官方、當地民眾提高生態保育等意識。因「P-22」棲息地被兩座高速公路阻斷，官方還因此興建「動物廊道」盼保障「P-22」等野生動物安全。

    「P-22」今年已高齡12歲，牠近日被目擊遭車撞擊，加州漁獵局立即出動救援，隔天「P-22」送醫檢查發現，眼睛受傷、顱骨骨折、多處撕裂傷，傷勢嚴重，體重比過去減少四分之一，加上患有腎臟、肝臟疾病，健康情況非常不樂觀。

    當局原本視「P-22」情況再決議是否安樂死，但「P-22」健康情況每況愈下，17日已經執行安樂死，漁獵局長博納姆（Chuck Bonham）含淚表示，「這真的令人痛心」，這幾天是否執行安樂死獲大家關注，他感受到幾乎來自整個洛杉磯壓力。

    加州州長紐森（Gavin Newsom）昨也聲明表示，「P-22」極具標誌性，牠不可思議的一生開啟都市保育計畫新篇章，當局因此興建全世界最大的「動物走廊」。

    眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）也在推特表示，「P-22」逝去消息讓人心碎，「P-22」一直是最受喜愛的洛杉磯吉祥物，宛如是明星鄰居，最重要是牠提醒著人類也是大自然一環。

    加州參議員亞歷潘迪拉（Alex Padilla）也在《推特》悼念說，因為「P-22」才激發多個非凡行動，促進人類與野生動物共存，牠光榮一生將促各界繼續捍衛本地物種棲息地。

    國家野生動物聯合會加利福尼亞地區執行主任貝絲（Beth Pratt）表示，「P-22」改變大家看待野生動物方式，牠的影響力遍及全球，數百萬人不再視野生動物為敵，而是將牠們當成鄰居。

    貝絲表示，預計聖誕節後將為「P-22」舉行追悼會，但具體計劃尚未公佈。

    美國洛杉磯當地高人氣野生美洲獅「P-22」因車禍遭安樂死，引發各界悼念。（美聯社）

    美國洛杉磯當地高人氣野生美洲獅「P-22」因車禍遭安樂死，引發各界悼念。（美聯社）

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