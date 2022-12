洛杉磯最紅美洲獅安樂死 州長、動保團體悼念傳奇一生

2022/12/18 15:10

〔即時新聞/綜合報導〕美國洛杉磯當地高人氣野生美洲獅「P-22」近日傳出發生車禍傷勢過重,加上高齡又患有腎臟和肝臟等多個慢性病,健康情況每況愈下,洛杉磯官方已將「P-22」安樂死,消息一出震驚外界,加州州長、眾議員、參議員、動保團體都發文悼念「P-22」傳奇一生。

綜合外媒報導,「P-22」生活在格里菲斯公園、好萊塢山附近,牠因常常出入社區,被監視器拍到好奇探索游泳池等因而聞名,牠還曾登上國家地裡雜誌,被譽為洛杉磯的「野生動物大使」,牠讓官方、當地民眾提高生態保育等意識。因「P-22」棲息地被兩座高速公路阻斷,官方還因此興建「動物廊道」盼保障「P-22」等野生動物安全。

「P-22」今年已高齡12歲,牠近日被目擊遭車撞擊,加州漁獵局立即出動救援,隔天「P-22」送醫檢查發現,眼睛受傷、顱骨骨折、多處撕裂傷,傷勢嚴重,體重比過去減少四分之一,加上患有腎臟、肝臟疾病,健康情況非常不樂觀。

當局原本視「P-22」情況再決議是否安樂死,但「P-22」健康情況每況愈下,17日已經執行安樂死,漁獵局長博納姆(Chuck Bonham)含淚表示,「這真的令人痛心」,這幾天是否執行安樂死獲大家關注,他感受到幾乎來自整個洛杉磯壓力。

加州州長紐森(Gavin Newsom)昨也聲明表示,「P-22」極具標誌性,牠不可思議的一生開啟都市保育計畫新篇章,當局因此興建全世界最大的「動物走廊」。

眾議院情報委員會主席謝安達(Adam Schiff)也在推特表示,「P-22」逝去消息讓人心碎,「P-22」一直是最受喜愛的洛杉磯吉祥物,宛如是明星鄰居,最重要是牠提醒著人類也是大自然一環。

加州參議員亞歷潘迪拉(Alex Padilla)也在《推特》悼念說,因為「P-22」才激發多個非凡行動,促進人類與野生動物共存,牠光榮一生將促各界繼續捍衛本地物種棲息地。

國家野生動物聯合會加利福尼亞地區執行主任貝絲(Beth Pratt)表示,「P-22」改變大家看待野生動物方式,牠的影響力遍及全球,數百萬人不再視野生動物為敵,而是將牠們當成鄰居。

貝絲表示,預計聖誕節後將為「P-22」舉行追悼會,但具體計劃尚未公佈。

P-22 was an icon. His incredible journey helped inspire a new era of urban conservation, including the world’s largest wildlife crossing in CA. I grew up loving these cats. Thinking of my dad today who was a wildlife activist & taught me about protecting these precious animals. pic.twitter.com/lB43wDOFWC

I am heartbroken by P-22’s passing.



He was our favorite celebrity neighbor, occasional troublemaker, and beloved L.A. mascot.



But most of all he was a magnificent, wild creature, who reminded us that we are part of a natural world much bigger than ourselves.



Rest easy, friend. pic.twitter.com/0HU1TCd0FE