英國樂透獎金逾6.3億元 這地區就有718人中獎

英國718位戈林區居民中了彩券大獎，總獎金達新台幣6億3千萬。該彩券稱，這是截至目前為止開獎過的最高獎金。（圖擷取自「@PostcodeLottery」推特）

2022/12/18 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕位於英國薩塞克斯郡（Sussex）的沃辛市（Worthing），《郵遞區號公益樂透》（People's Postcode Lottery）於當地時間15日開獎，總獎金達英鎊1690萬（約新台幣6億3千萬），據悉，這是該彩券目前所開過的最高獎金；英國戈林（Goring-by-Sea）區共計718人獲得獎金，約莫佔了該區人口的十分之一。

綜合外媒報導，12位中獎者贏回38萬英鎊（約新台幣1千4百萬）獎金，特別值得一提的是，戈林一位單親媽媽瑞芙斯（Stacey Rivers）也抱回獎金，決定策劃一場旅行。據悉，瑞芙斯獨立扶養一對7歲雙胞胎兒子，其中一個患有白血病；她向兒子們保證，這筆獎金將用來規劃一場終生難忘的旅行。

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《郵遞區號公益樂透》是為慈善機構募集資金的「訂閱式」樂透，每個月只要註冊一次，且提前支付月費10英鎊（約新台幣380元）就能參加，民眾可以選擇郵遞區碼進行遊戲，所有得獎號碼都是隨機抽選。截至目前為止，該公益樂透已經替英國及國際上千項公益事業募集超過10億英鎊（約新台幣3千7百億）。

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