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    秘魯總統拒絕辭職 要求國會加快腳步舉行大選

    2022/12/18 01:06

    〔中央社〕陷入困境的祕魯新任總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）今天表示，面對前任元首遭罷黜引發的暴力示威，她不會辭職，她也呼籲國會提前舉行選舉，以平息動亂。

    法新社報導，博魯阿爾特說，「我的辭職能解決什麼？我們將堅定地留在這裡，直到國會決定提前舉行選舉。」國會昨天投票否決一項將大選從2026年提前2年多到2023年12月舉行的法案。

    眾議院議長威廉斯（Jose Williams）16日指出，國會可能在即將到來的會期重新審議投票結果。

    自前總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）因試圖解散國會而於12月7日遭到彈劾與逮捕以來，這個南美國家一直飽受暴力動蕩之苦。目前至少已有18人遇難，其中還包括未成年人。

    在向全國發表的電視演說中，博魯阿爾特對示威活動和死亡事件表示遺憾，其中多數都發生在與安全部隊的衝突中，軍方已獲准在緊急狀態下執行命令。

    博魯阿爾特說，武裝部隊走上街頭，「那是為了照顧和保護」秘魯公民，因為抗議活動中充斥行動「一致且非自發的暴力分子」。

    她說，「這些團體不是一夜間出現的，他們在戰術上組織起來以封鎖道路。」

    示威者呼籲釋放被罷免的前總統卡斯蒂約、博魯阿爾特辭職、解散國會，並立即舉行大選。1111218

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