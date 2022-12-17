自費也要打！《南華早報》：中國民眾湧入澳門打mRNA疫苗

澳門開放短期旅客接種「復必泰」疫苗後，成為中國旅客首選。圖為澳門街景。（彭博）

2022/12/17 16:42

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施後，許多人憂心醫療量能不足，搶買藥品。不僅如此，隨著澳門開放短期旅客接種疫苗，有大批中國民眾特地前去接種仍未獲中國當局批准的BNT疫苗（中港澳稱復必泰）。

香港《南華早報》17日報導，澳門當局上月宣布解除短期訪客接種武肺疫苗的限制後，當地唯一提供「復必泰」疫苗的接種點澳門科技大學附屬醫院，就成為中國旅客的「熱門造訪地」。不過，中國旅客目前僅能接種針對原始病毒株的疫苗，次世代雙價疫苗仍僅限本地人接種。

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從深圳來的汪晨晨（音譯）說，她和丈夫13日在澳門接種「復必泰」，因為可以在網路上找到這款疫苗的諸多資訊，令他們比較放心。雖然中國旅客必須自費港幣1360到1650（約5431到6590台幣）才能接種，不能退費，也不能更改施打日期，但汪晨晨說「沒花很多錢」，全部僅需將近6000港幣就能完整接種，況且丈夫的公司也為他們提供了額外的健康保險。

另一名深圳居民Zalina則說，她在北京中央宣布放寬防疫前就預約去澳門打疫苗，但當時遭到澳門當局拒絕，因為不接受14天內曾出現病例的中國城市民眾入境，「白白浪費1000多塊」。隨著解封，Zalina再次表明，「可以的話，我絕對會選mRNA疫苗，因為網路上看到的實驗結果顯示，mRNA疫苗的保護力大致上比國產疫苗好。深圳的接種率非常高，但還是有很多人染疫。」

據了解，澳門科大附屬醫院的武肺疫苗接種服務必須在1週前預約，過去1個月需求極為旺盛，目前中國旅客最快必須等到明年1月21日才有空位。

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