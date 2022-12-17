怪了！北京久未通報染疫死亡個案 遺體火化需求卻大增

北京一處殯儀館工作人將等待火化的遺體暫移入冰櫃。（美聯社）

2022/12/17 16:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》17日報導，中國北京在12月7日全面放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施後，至今未通報任何一起染疫死亡個案，但與此同時，當地殯儀館的火化和葬禮需求卻飆升，無奈許多工作人員也染疫，導致作業處理不及。

報導指出，北京的餐廳、物流和十多間殯儀館的工作人員陸續染疫，難以及時處理民眾的火化和葬禮需求。例如，密雲縣殯儀館一名員工坦言火化需求確實持續增加，但是「我們現在車輛和人員少了很多，很多人都驗出（病毒）陽性」。懷柔區殯儀館一名員工也說，一具遺體必須排隊3天才能火化，「最近很忙碌，（民眾）也可以自行將遺體送過來」。

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東郊殯儀館一名工作人員則表示，他們館外靈車排了一長串，很難說什麼時候會有空位，但被問及這些等待火化的遺體是否為染疫者時，他僅說明是「尋常的死亡個案」。

報導亦強調，目前尚不清楚殯葬需求的上升是否與疫情相關死亡案例上升有關。

據了解，中國國家衛生健康委員會上次通報疫情死亡個案是在12月3日，北京當局則是在11月23日。然而，具影響力的中媒《財新》16日揭露，2名官媒記者在北京染疫後，已不幸病故，是中央放寬防疫後最早為外界所知的其中2起死亡個案。 《財新》17日又踢爆，一名23歲四川醫學生也在14日染疫身亡。

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