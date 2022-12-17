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    應對中印邊境衝突？共軍裝甲旅「高原鐵騎」疑調派前線

    外媒指出，中國將部隊調往中印邊境前線加強戰備。（圖取自「中國軍號」微博）

    外媒指出，中國將部隊調往中印邊境前線加強戰備。（圖取自「中國軍號」微博）

    2022/12/17 14:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與印度日前於印度東北部阿魯納查省達旺（Tawang）再度爆發衝突。雖然緊張局勢未進一步擴大，但據外媒指出，依共軍公布的最新資訊暗示，原駐守西藏拉薩的部隊被調動到中印邊境前線。

    「中國軍號」微博15日PO出一系列圖文，寫道「近日，西藏軍區某旅隆重舉行『高原鐵騎』入營儀式。官兵整齊列隊，營連旗在晨光照耀下熠熠生輝，經過千里遠程機動，這支鐵騎部隊終於到達『新家』。」

    《星島日報》報導，這支部隊為裝備精良的裝甲合成旅「77626」。除了士兵外，還以鐵路運輸15式輕型坦克、04型步兵戰車和89式履帶式裝甲輸送車等軍武。報導提到，中國西部戰區歷年會調派一個旅到拉薩輪訓，「77626」就是其中之一。

    雙方最近的衝突發生在9日，印方指控中國士兵手持帶刺的棍棒，試圖越過5000多公尺高的山嶺，拔除印軍哨站。印度國防部聲明寫道，衝突後雙方「立即」從該區域脫離，兩國指揮官也舉行會談，討論依照既有機制恢復和平與安寧；中國外交部則回應「雙方一直通過外交和軍事管道，就涉邊問題保持暢通的溝通。」

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