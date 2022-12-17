最強寒流襲韓！首爾體感溫度「零下21度」部分地區可能有強降雪

明日首爾的體感溫度將達到零下21度。圖為南韓景福宮。（歐新社）

2022/12/17 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕入冬首波寒流襲台，今鋒面挾寒流南下，各地氣溫下降中。而南韓也受到寒流影響，首爾今最低溫和最高溫降至零下8度和零下3度，且愈晚愈冷，明（18）日首爾的體感溫度將達到零下21度，由於西北方南下擴散的冷空氣和西部海域暖濕氣流的共同作用，部分地方則可能出現強降雪。

綜合韓媒報導，南韓氣象廳昨表示，今夜間起隨著冷空氣再次南下氣溫將逐漸降低，明晨間最低氣溫將降至攝氏零下18度，其中首爾最低氣溫可能降至零下14度，體感溫度則為零下21度。

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氣象廳指出，在西北方南下擴散的冷空氣與西部海域暖濕氣流的共同作用下，部分地區將出現強降雪天氣，其中以濟州、忠清南道西海岸、全羅南道西部等地將迎來入冬後最大的一場降雪。

據氣象廳指出，截至今日早上10點止，忠清南道瑞山市積雪量10.5公分，仁川白令道積雪量6.1公分，忠清北道清州市積雪量4.3公分，濟州島三閣峰積雪量3.5公分，其中以忠清和全羅地區為中心，每小時積雪量約3公分。

而隨著雪雲帶逐漸南移，預計到明日為止，以忠清南道西海岸、全羅西部地區、濟州島為中心將有大量降雪。濟州島氣象廳表示，預計到了下週一（19日）上午，積雪量將有5公分至15公分，山區等多地的積雪量則將超過50公分。

南韓在西北方南下擴散的冷空氣與西部海域暖濕氣流的共同作用下，部分地區將出現強降雪天氣。圖為全羅北道全州市。（歐新社）

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