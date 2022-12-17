為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    最強寒流襲韓！首爾體感溫度「零下21度」部分地區可能有強降雪

    明日首爾的體感溫度將達到零下21度。圖為南韓景福宮。（歐新社）

    明日首爾的體感溫度將達到零下21度。圖為南韓景福宮。（歐新社）

    2022/12/17 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕入冬首波寒流襲台，今鋒面挾寒流南下，各地氣溫下降中。而南韓也受到寒流影響，首爾今最低溫和最高溫降至零下8度和零下3度，且愈晚愈冷，明（18）日首爾的體感溫度將達到零下21度，由於西北方南下擴散的冷空氣和西部海域暖濕氣流的共同作用，部分地方則可能出現強降雪。

    綜合韓媒報導，南韓氣象廳昨表示，今夜間起隨著冷空氣再次南下氣溫將逐漸降低，明晨間最低氣溫將降至攝氏零下18度，其中首爾最低氣溫可能降至零下14度，體感溫度則為零下21度。

    氣象廳指出，在西北方南下擴散的冷空氣與西部海域暖濕氣流的共同作用下，部分地區將出現強降雪天氣，其中以濟州、忠清南道西海岸、全羅南道西部等地將迎來入冬後最大的一場降雪。

    據氣象廳指出，截至今日早上10點止，忠清南道瑞山市積雪量10.5公分，仁川白令道積雪量6.1公分，忠清北道清州市積雪量4.3公分，濟州島三閣峰積雪量3.5公分，其中以忠清和全羅地區為中心，每小時積雪量約3公分。

    而隨著雪雲帶逐漸南移，預計到明日為止，以忠清南道西海岸、全羅西部地區、濟州島為中心將有大量降雪。濟州島氣象廳表示，預計到了下週一（19日）上午，積雪量將有5公分至15公分，山區等多地的積雪量則將超過50公分。

    南韓在西北方南下擴散的冷空氣與西部海域暖濕氣流的共同作用下，部分地區將出現強降雪天氣。圖為全羅北道全州市。（歐新社）

    南韓在西北方南下擴散的冷空氣與西部海域暖濕氣流的共同作用下，部分地區將出現強降雪天氣。圖為全羅北道全州市。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    明天全台整天非常寒冷！敏感族群需留意境外汙染物
    2022/12/17 10:53

    明天全台整天非常寒冷！敏感族群需留意境外汙染物
    寒流報到越晚越冷 吳德榮：18日轉晴下探5度
    2022/12/17 10:08

    寒流報到越晚越冷 吳德榮：18日轉晴下探5度

    自然．文化．魅力滿溢的旅行地 福島
    把握好天氣！明起有「2波東北季風」北部轉濕涼
    2022/12/03 11:14

    把握好天氣！明起有「2波東北季風」北部轉濕涼
    入冬第一波冷空氣報到！吳德榮：北台最低溫13度注意保暖
    2022/11/29 11:41

    入冬第一波冷空氣報到！吳德榮：北台最低溫13度注意保暖

    遠雄PARK ONE締造水岸收藏新指標
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播