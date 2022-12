被棄養成「最憂鬱虎斑貓」 牠爆紅後被收養！表情變化好催淚

2022/12/17 12:42

〔即時新聞/綜合報導〕美國虎斑浪貓費雪多福(Fishtopher)被安置於收容所,隨和的牠對孤單感到畏懼,有人陪伴才願意進食,再加上天生一張憂愁臉,費雪多福在領養訊息釋出後馬上爆紅。經過收容所篩選,費雪多福日前被善心人士收養,隨著一張張生活照公布,粉絲開心發現費雪多福的表情變得相當開朗。

綜合外媒、收容所與飼主資訊,費雪多福是一隻5歲的虎斑公貓,牠個性友善、紳士、安靜,而且還是一隻「沙發馬鈴薯」,擁有圓滾滾的福態身材,但牠實際上很憂鬱,只在有人陪伴時才願意進食。收容所釋出的照片中,可以看到費雪多福天生一張憂鬱臉,本該圓滾滾的貓眼憂傷地半睜著,看起來好沮喪,耳朵也無力的半垂著,可憐兮兮的模樣讓人好心疼。

收容費雪多福的紐澤西收容所推測,費雪多福曾經可能是隻家貓,因為被棄養導致心理受到影響,但是牠是一隻充滿愛意的小貓,非常嚮往成為家貓,很享受人類與牠一對一相處,最喜歡被揉下巴和抱抱。

費雪多福的領養訊息被一名推特網友發現,她在今年感恩節協助轉發資訊,這隻「世上最憂鬱虎斑貓」瞬間爆紅,推文得到超過2萬次轉發,數百則領養諮詢湧入收容所。在工作人員精心篩選後,費雪多福在11月26日正式由22歲的蘿拉(Laura Folts)和伴侶坦納(Tanner Callahan)收養。

兩人表示,當天開了2個小時的車到收容所去見費雪多福,抵達時,收容所還要1個小時才開門,但門口早已排了8、9個專程來看費雪多福的民眾。領養機會不大,但蘿拉和坦納早就打定主意不會空手而歸,就算無緣和費雪多福成為家人,他們家門也早已為其他待領養貓咪敞開。

所幸,這對充滿愛心的伴侶抱得美貓歸,這隻安靜的小貓與牠同樣文靜的新家人非常合拍。蘿拉和坦納應粉絲要求,開設費雪多福的專用社群帳號,分享這隻小貓的日常生活,同時也藉由費雪多福的高人氣協助分享其他領養資訊,希望用一己之力協助其他貓咪得到溫暖的家。

費雪多福在新家生活幾週,現在的牠有吃不完的乾糧、玩不完的貓玩具,以及寵愛牠的人類,粉絲驚喜的發現,費雪多福的表情變得相當明朗,似乎已經一掃棄養陰霾,重新擁抱美滿而愜意的貓生。

