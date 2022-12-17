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    被棄養成「最憂鬱虎斑貓」 牠爆紅後被收養！表情變化好催淚

    美國虎斑浪貓費雪多福因為一臉憂鬱爆紅。（翻攝mister.fishtopher@IG）

    美國虎斑浪貓費雪多福因為一臉憂鬱爆紅。（翻攝mister.fishtopher@IG）

    2022/12/17 12:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國虎斑浪貓費雪多福（Fishtopher）被安置於收容所，隨和的牠對孤單感到畏懼，有人陪伴才願意進食，再加上天生一張憂愁臉，費雪多福在領養訊息釋出後馬上爆紅。經過收容所篩選，費雪多福日前被善心人士收養，隨著一張張生活照公布，粉絲開心發現費雪多福的表情變得相當開朗。

    綜合外媒、收容所與飼主資訊，費雪多福是一隻5歲的虎斑公貓，牠個性友善、紳士、安靜，而且還是一隻「沙發馬鈴薯」，擁有圓滾滾的福態身材，但牠實際上很憂鬱，只在有人陪伴時才願意進食。收容所釋出的照片中，可以看到費雪多福天生一張憂鬱臉，本該圓滾滾的貓眼憂傷地半睜著，看起來好沮喪，耳朵也無力的半垂著，可憐兮兮的模樣讓人好心疼。

    收容費雪多福的紐澤西收容所推測，費雪多福曾經可能是隻家貓，因為被棄養導致心理受到影響，但是牠是一隻充滿愛意的小貓，非常嚮往成為家貓，很享受人類與牠一對一相處，最喜歡被揉下巴和抱抱。

    費雪多福的領養訊息被一名推特網友發現，她在今年感恩節協助轉發資訊，這隻「世上最憂鬱虎斑貓」瞬間爆紅，推文得到超過2萬次轉發，數百則領養諮詢湧入收容所。在工作人員精心篩選後，費雪多福在11月26日正式由22歲的蘿拉（Laura Folts）和伴侶坦納（Tanner Callahan）收養。

    兩人表示，當天開了2個小時的車到收容所去見費雪多福，抵達時，收容所還要1個小時才開門，但門口早已排了8、9個專程來看費雪多福的民眾。領養機會不大，但蘿拉和坦納早就打定主意不會空手而歸，就算無緣和費雪多福成為家人，他們家門也早已為其他待領養貓咪敞開。

    所幸，這對充滿愛心的伴侶抱得美貓歸，這隻安靜的小貓與牠同樣文靜的新家人非常合拍。蘿拉和坦納應粉絲要求，開設費雪多福的專用社群帳號，分享這隻小貓的日常生活，同時也藉由費雪多福的高人氣協助分享其他領養資訊，希望用一己之力協助其他貓咪得到溫暖的家。

    費雪多福在新家生活幾週，現在的牠有吃不完的乾糧、玩不完的貓玩具，以及寵愛牠的人類，粉絲驚喜的發現，費雪多福的表情變得相當明朗，似乎已經一掃棄養陰霾，重新擁抱美滿而愜意的貓生。

    在新家展開新生活，牠的表情變得相當開朗。（翻攝mister.fishtopher@IG）

    在新家展開新生活，牠的表情變得相當開朗。（翻攝mister.fishtopher@IG）

    費雪多福趴在主人身上撒嬌。（翻攝mister.fishtopher@IG）

    費雪多福趴在主人身上撒嬌。（翻攝mister.fishtopher@IG）

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