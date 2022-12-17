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    英國粉絲「推擠踩踏」衝進演唱會 受害女泣訴：身上壓了10幾個人

    奈及利亞歌手Asake在英國布里斯托學院舉辦演唱會，場外粉絲發生推擠踩踏意外，警方到場控制人潮後一度演變成警民衝突。（圖擷取自@__93_Mide」推特）

    奈及利亞歌手Asake在英國布里斯托學院舉辦演唱會，場外粉絲發生推擠踩踏意外，警方到場控制人潮後一度演變成警民衝突。（圖擷取自@__93_Mide」推特）

    2022/12/17 10:06

    〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞人氣創作歌手Asake於英國當地時間16日晚間舉行演唱會，場外聚集許多沒買票的粉絲想闖入演唱會現場，最終爆發推擠踩踏事件，共有3名女子傷重送醫。警方到場後試圖驅散人群，其中一名警察竟把女子從階梯上狠推下去，場面一度失控，演變為警民衝突。

    綜合外媒報導，這場演唱會在英國布里斯頓學院（O2 Academy Brixton）舉行，演唱會原定晚間7點準時開始，沒想到演唱會開始後約莫2個多小時，數百名聚集在場外的粉絲爆發推擠；其中包含未購票試圖闖入場館內的「免費仔」。

    據悉，Asake在表演途中得知場外暴動消息，工作人員稱「場外已有3000多名粉絲推擠」因而被迫結束表演。警方到場後禁止粉絲進入演唱會，人群開始互相推擠，試圖闖入；一名女子在場館入口與警察發生肢體衝突，最後被警方推下場館階梯，場面非常混亂。另一名涉嫌攻擊警方的女子也在現場被捕。

    這場推擠意外導致3名女子重傷，粉絲接受媒體訪問時表示「當我試著站起來的時候，有人正踩在我身上、甚至踩在我頭上，身上壓了10幾個人。」也有其他在場粉絲透露，未購票粉絲和已購票粉絲互相插隊，導致有人摔倒在地上，接著才開始推擠。

    一名布里斯頓議員表示，這場意外顯然跟票口、保全運作流程有關「這兩者都沒有在意外發時盡到應盡職責」，強調應該要調查整起事件如何發生，並在未來採取防範措施。受僱於演唱會的保全公司「AP Security」則表示，在調查還沒結束之前，他們不會透露更多消息。

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