為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    新型塑膠材料流入海洋 微粒影響海膽生長

    塑膠微粒影響海膽健康，阻礙骨骼、神經系統生長。

    塑膠微粒影響海膽健康，阻礙骨骼、神經系統生長。

    2022/12/16 14:38

    〔即時新聞／綜合報導〕海洋汙染日益嚴重，許多海洋生物會因為塑膠微粒而受到影響，造成生長阻礙等問題。日前國外研究表明，新型的塑膠材料流入海中，分解成的微粒影響了海膽的發育。研究人員表示，這種塑膠微粒含有大量會滲入水中的添加劑，帶來的危害恐比傳統海洋塑膠更大。

    根據衛報指出，日前在《全面環境科學》雜誌上刊登了一期研究論文顯示，新型的塑膠微粒正在危害海洋，研究以海膽作為實驗對象，義大利團隊聯合英國大學的研究小組發現，塑膠微粒會釋放有害添加劑到海洋中，而這些含有塑膠添加劑的水域造成海膽幼蟲無法生長。

    研究人員表示，海洋中的塑膠微粒會影響海膽幼蟲骨骼發展、神經以及免疫細胞畸形，甚至出現輻射化，這代表海膽會缺乏適當的對稱結構，因此無法生存。這些幼蟲中的粒線體沒有辦法正常運作，塑膠微粒導致了氧化應激的傾向，會損害細胞。

    艾希特大學的Eva Jimenez-Guri博士說，即使這種新型態的塑膠並不會導致海洋生物誤食，或是意外纏繞死亡，然而因為微粒分解出的化學物質，造成另類的海洋危機。過去的研究中，科學家早已表明這些微粒會導致有機汙染物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    澎湖合橫海洋實小設計四季海洋課程 獲教育部海洋教育推手獎
    2022/11/29 17:02

    澎湖合橫海洋實小設計四季海洋課程 獲教育部海洋教育推手獎
    無孔不入！塑膠微粒攻陷保育動物棲地／綠色和平呼籲盡速禁塑、國家公園淘汰一次性塑膠包裝
    2022/08/24 05:30

    無孔不入！塑膠微粒攻陷保育動物棲地／綠色和平呼籲盡速禁塑、國家公園淘汰一次性塑膠包裝

    本事空間操刀 順天緮華打造太平首席精品建築
    澎縣府：馬糞海膽每年產量不一 盼養殖取代捕撈
    2022/06/29 22:49

    澎縣府：馬糞海膽每年產量不一 盼養殖取代捕撈
    日本漁夫捕獲珍稀「白色海膽」 網笑：覺得像刺蝟
    2021/09/10 11:30

    日本漁夫捕獲珍稀「白色海膽」 網笑：覺得像刺蝟

    足球員這麼帥 頂上功夫很重要
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播