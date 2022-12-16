新型塑膠材料流入海洋 微粒影響海膽生長

塑膠微粒影響海膽健康，阻礙骨骼、神經系統生長。

2022/12/16 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕海洋汙染日益嚴重，許多海洋生物會因為塑膠微粒而受到影響，造成生長阻礙等問題。日前國外研究表明，新型的塑膠材料流入海中，分解成的微粒影響了海膽的發育。研究人員表示，這種塑膠微粒含有大量會滲入水中的添加劑，帶來的危害恐比傳統海洋塑膠更大。

根據衛報指出，日前在《全面環境科學》雜誌上刊登了一期研究論文顯示，新型的塑膠微粒正在危害海洋，研究以海膽作為實驗對象，義大利團隊聯合英國大學的研究小組發現，塑膠微粒會釋放有害添加劑到海洋中，而這些含有塑膠添加劑的水域造成海膽幼蟲無法生長。

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研究人員表示，海洋中的塑膠微粒會影響海膽幼蟲骨骼發展、神經以及免疫細胞畸形，甚至出現輻射化，這代表海膽會缺乏適當的對稱結構，因此無法生存。這些幼蟲中的粒線體沒有辦法正常運作，塑膠微粒導致了氧化應激的傾向，會損害細胞。

艾希特大學的Eva Jimenez-Guri博士說，即使這種新型態的塑膠並不會導致海洋生物誤食，或是意外纏繞死亡，然而因為微粒分解出的化學物質，造成另類的海洋危機。過去的研究中，科學家早已表明這些微粒會導致有機汙染物。

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