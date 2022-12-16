推特「文字獄化」？多家外媒記者帳號突遭停權

推特新老闆馬斯克，15日突然無預警停權多名外媒記者帳號，包括CNN、紐約時報、華盛頓郵報等記者。（路透）

2022/12/16 12:06

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉執行長兼推特新老闆馬斯克（Elon Musk），15日突然無預警停權多名外媒記者帳號，包括CNN、紐約時報、華盛頓郵報等記者，且推特公司並未出面給出任何說明，而這些遭停權的記者最大的共同點，就是在近幾個月內都曾報導過馬斯克的新聞。

綜合外媒報導，突然遭到推特停權的記者，有《CNN》歐蘇利文（Donie O’Sullivan）、《紐約時報》麥克（Ryan Mac）、《華盛頓郵報》哈維爾（Drew Harwell）、《Mashable》賓德（Matt Binder）等人。此外，專門報導美國政策與政治的獨立記者魯波爾（Aaron Rupar），個人帳號也被莫名停權。另據報導指出，雖然目前尚未知曉這些記者突然被停權的真正原因，但這些被停權者的最大共同點，就是曾在近幾個月內，有報導馬斯克與推特相關的新聞。

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推特這樣變相限制言論自由的行為引發外界不滿，紐時發言人對此表示，「數名知名記者的帳戶遭停權的行為，既令人質疑也讓人遺憾」，並提到紐時和被停權的記者，至今都還沒收到為何這會發生的說明，「我們希望所有這些記者的帳號都能恢復，也希望推特能出面針對此行為，提供令人信服的解釋」。

而同樣被停權的華郵記者哈維爾則直言不諱，「（馬斯克）說他是言論自由捍衛者，現在卻禁止多名記者行使言論自由，這讓人非常懷疑他當時給出的承諾」。另據《NBC》記者柯林斯（Ben Collins）的說法，除了上述這幾人，新媒體The Intercept記者Micah Lee的推特帳號也被停權，已知他曾撰文批評馬斯克。

諷刺的是，馬斯克曾在11月7日發文表示，「我對言論自由的承諾，包括連追蹤我專機動向的帳號也不會封禁，雖然那是對個人隱私的直接風險」。不料他在近期不斷打臉自己當時的發言，不僅將「@ElonJet」停權，甚至連經營該帳號的美國20歲男大生史威尼（Jack Sweeney）的本人帳號「@JxckSweeney」也遭停權，現在連知名媒體記者帳號也不放過。

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