長期追蹤馬斯克飛機動態 美大學生推特帳號遭停權

在馬斯克收購推特後，追蹤馬斯克私人飛機動態的推特帳號遭到關閉。（路透）

2022/12/15 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名20歲的大學生史威尼（Jack Sweeney）長期在推特上，追蹤特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的私人飛機動態，讓馬斯克如坐針氈，馬斯克一度出價5000美元（約台幣13.9萬元）希望史威尼關閉該帳戶，不過雙方未達成協議，在馬斯克收購推特後，追蹤馬斯克私人飛機動態的推特帳號遭到關閉。

綜合外媒報導，史威尼在推特創立機器人帳號@ElonJet，長期追蹤馬斯克私人飛機動態，分享飛機起降時間、地點及每趟飛行時間，吸引大量用戶追蹤；這件事讓馬斯克耿耿於懷，憂心安全隱患，於是去年11月30日透過推特發文給史威尼，表示願意付5000美元，希望史威尼關閉帳號。

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不過史威尼希望獲取5萬美金（約台幣139萬），雙方未達成協議，除了馬斯克外，史威尼還經營10多個機器人帳號，用來追蹤比爾．蓋茲（Bill Gates）和貝佐斯（Jeff Bezos）等科技業大咖的飛機航程。

不過，史威尼今在推特發文表示：「@ElonJet帳號顯然已被停權。」隨後他的個人推特帳號也被凍結，由他管理的另外30個帳號也全部遭暫停。

馬斯克對此回應：「即時發文公佈他人位置違反人肉搜索政策，但延遲公佈位置是可以的。」

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