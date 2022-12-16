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    印軍棍棒猛敲共軍影像瘋傳 專家：中印關係恐瞬間失控

    中印邊境衝突影像突然在網路上流傳。（圖片取自推特）

    中印邊境衝突影像突然在網路上流傳。（圖片取自推特）

    2022/12/16 13:05

    〔即時新聞／綜合報導〕先前傳出中國與印度在邊境爆發肉搏戰，局勢緊張引發國際關注。如今突然在網路上流傳一段印度軍隊爆打共軍的影像，雖然影片應非近期所拍攝，但專家認為，這仍顯示出兩國的邊境緊張關係有多麼容易失控。

    《CNN》報導，從影片中可見，大量印度士兵突破鐵絲網，持長條木棍往共軍身上猛敲，一旁還有人投擲石塊攻擊。雖然也可看到有共軍拿武器反擊，但似乎居於劣勢，只能內縮抵擋，或是越過後方的石牆離開。

    報導指出，根據印度軍方官員說法，影片中衝突發生地點位於印度境內阿魯納恰爾邦的邊界上，時間點為2021年9月28日。巧合的是影片在印度網路流傳數小時之前，才傳出中印事隔近兩年後再度於印度東北部阿魯納查省達旺（Tawang）發生衝突的消息。

    數名專家向CNN表示，有鑑於影片中的地點沒有雪的蹤跡，可得知該衝突不是近期所發生的事件。即便如此，在兩國高度保密內情的情況下，這段影片讓外界得以一窺雙方不間斷的緊張局勢。印度智庫「政策研究中心」研究員辛（Sushant Singh）表示，「這顯示出當兩方的衝突無法消減的情況下，事情有多麼容易失控。」

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