軍情動態》黑科技絕殺俄軍！華郵：美擬援烏JDAM智能套件

裝上JDAM套件的空投彈藥。（翻攝自波音官網）

2022/12/15 17:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》14日報導，據美國高級官員透露，拜登政府計劃向烏克蘭運交先進電子設備，將非精確導引空投彈藥轉化為「智能炸彈」，可以高精度瞄準俄羅斯軍事陣地。

這些套件包含用於精確定位的全球定位設備，可以用螺栓固定在各種武器上， 形成五角大廈所說的「聯合直接攻擊彈藥」（Joint Direct Attack Munitionp，JDAM）。美國軍方已將這項技術用於重達 2000磅（約907公斤）的炸彈，通常將其與轟炸機和戰鬥機結合使用。

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JDAM是由波音公司為美國海軍和空軍聯合開發的一種空投炸彈配件，裝在由飛機施放的傳統炸彈上，將本來無控的傳統航空炸彈轉變為可控，並能在惡劣氣象條件下使用的精確導引武器。

這種科技並非製造新彈藥，而是透過搭配 GPS導引改裝套件以及滑翔增程套件，讓傳統炸彈有了等同於精密導引飛彈的作戰效能。

《華郵》報導稱，目前還不清楚，美國總統拜登或手下的任何高級國安顧問是否已同意相關提案。此外，因事涉敏感，這些要求匿名的知情官員未說明烏克蘭部隊會把這些先進電子套件安裝在戰機還是地面武器上，也沒有透露哪些烏克蘭特定武器系統會使用這些套件。

拜登政府此前為烏克蘭配備了其他先進武器，包括高速空射反輻射飛彈（HARM），以增強烏克蘭發動空襲的能力，但這種武器專門對付無線電信號發射來源，工作原理不同於 GPS 導引的JDAM。

烏克蘭空軍目前仍以老舊的蘇聯時期米格戰機為主力，雖然五角大廈設法加以升級，但並未提供需要維修與駕駛人員接受複雜訓練的較新式西方戰機。

報導稱，而華府提供烏克蘭JDAM，讓基輔有瞄準俄軍陣地的新方式，將象徵美國協助烏克蘭抵抗俄軍侵略又邁出重大一步。

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