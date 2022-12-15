「烏克蘭人民」獲頒歐盟沙卡洛夫人權獎 澤倫斯基促設戰爭法庭

代表烏克蘭人民的烏國各界代表14日在歐洲議會，接受歐洲議會議長梅特索拉（右四）頒發歐盟自由人權最高榮譽「沙卡洛夫思想自由獎」。（法新社）

2022/12/15 00:07

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐洲議會14日將歐盟表彰捍衛自由與人權的最高榮譽「沙卡洛夫思想自由獎」頒發給烏克蘭人民，表達對烏克蘭人奮勇抵抗俄羅斯入侵的尊敬。總統澤倫斯基透過視訊向歐洲議會發表演說，呼籲盡快設立戰爭法庭，審判涉及侵略的俄國高官。

歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）14日在沙卡洛夫人權獎頒獎活動上說，「沒有人更值得獲得此獎」，此獎是獻給「所有失去至親好友的烏克蘭人，給那些挺身為他們的信念而戰的所有烏克蘭人」，她說，「烏克蘭人民不僅是在打一場獨立戰爭，也是一場價值觀之戰。」

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戰爭期間成立的烏克蘭緊急醫療志工隊「塔伊拉天使」（Taira's Angels）創辦人、曾遭俄國俘虜、後經換囚行動獲釋的烏克蘭軍醫白芙絲卡（Yuliia Paievska），人權律師馬特維丘克（Oleksandra Matviichuk），以及被俄國佔領的梅利托波爾流亡市長費多羅夫（Ivan Fedorov）和總統澤倫斯基，代表烏克蘭人民領獎。

澤倫斯基在基輔透過視訊向歐洲議會發表演說，呼籲歐洲支持、並且盡快啟動戰爭法庭，審判俄國高層官員，「被俄國摧毀的城市、村莊和人命，應該反映在不只是直接犯下所有這些罪行、也在那些策劃和挑起這場侵略行動之人所受到的判刑上。」他說，烏克蘭終將獲得勝利，「到時候將不再有企圖對我們人民，在烏克蘭和在整個歐洲的人進行滅絕政策。」

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