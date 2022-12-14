擊沉莫斯科號沒出動無人機 烏媒首揭密：飛彈鎖定百公里外目標

4月14日，烏克蘭「海王星」反艦飛彈擊中俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」飛彈巡洋艦。（歐新社、美聯社，本報合成）

2022/12/14 20:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕4月14日，俄軍黑海艦隊旗艦旗艦、光榮級飛彈巡洋艦「莫斯科號」（Moskva），被烏克蘭以2枚「海王星」（Neptune）飛彈擊沉，《烏克蘭真理報》13日首度披露諸多細節，與當時的猜測大相徑庭，按照其說法，烏軍之所以能夠擊沉「莫斯科號」，具備很大的偶然性因素，不是一場策劃嚴密的周密行動，也沒有出動土耳其製造的拜卡「旗手」TB2（Baykar Bayraktar TB2）無人機。

按照該報說法，事發當時雲層很厚，「自然的幫助」在雲層和海面之間形成了良好的雷達信號反射迴廊，烏軍岸防部隊發現「海王星」反艦飛彈的彈載雷達居然成功捕捉到了100多公里外的「莫斯科號」，而在平時，「海王星」的探測距離僅有10多公里，當下烏軍毫不猶豫地發射2枚「海王星」，6分鐘後，2枚飛彈雙雙命中「莫斯科號」。

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諸多報導都繪聲繪影地說，是烏軍利用土耳其TB-2無人機發現「莫斯科號」蹤影，並分散艦上防空系統的注意力，才能讓飛彈趁虛而入。對於相關說法，《烏克蘭真理報》也在文章中做了否認，聲稱當時根本就沒有出動TB-2無人機，理由是TB-2在雲層上根本無法什麼都看不到，如果飛到雲層以下則很可能會被擊落。

文中還提到，擊沉「莫斯科號」並非「海王星」反艦飛彈牛刀初試，在戰爭爆發之初，烏軍就發射了3枚「海王星」攻擊了正前往烏南港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）的俄軍登陸艦，但很可能這3枚飛彈都遭到攔截，即便如此，也阻止了俄軍登陸艦前往尼古拉耶夫，還讓俄軍在防空過程中誤擊了己方的一架軍機。

據稱是當時發射「海王星」反艦飛彈的現場照片。（圖擷取自Ukrayinska Pravda官網）

據稱是「莫斯科號」沉沒前的景象。（圖擷取自Ukrayinska Pravda官網）

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