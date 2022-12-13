紐西蘭通過新法大禁菸 現年14歲以下終身不得買菸

紐西蘭國會13日通過法案，將從明年起透過多項措施，逐步達到幾乎全面禁菸，不過，紐國這項新法並未限制電子煙的販售。圖為奧克蘭一名男子抽電子煙。（美聯社）

2022/12/13 23:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕紐西蘭國會13日通過法案，將從明年起透過多項措施，逐步達到幾乎全面禁菸，包括2009年1月1日以後出生的人將終身無法合法購買菸品，以及降低香菸中的尼古丁含量容許值。這項新法的目標是要在2025年使紐國成為「無菸國度」。

紐西蘭國會以76票贊成、43票反對通過的這項新法，明年起在紐國將越來越難以買到香菸，出售的香菸所含尼古丁也會更淡，現年未滿14歲的人將終身無法購菸，因為該法禁止販售菸草製品給2009年1月1日出生的人，且此禁令對適用者終身有效。

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大力推動這項立法的衛生部副部長維羅爾（Ayesha Verrall）說，這些新規定是「邁向無菸未來」的一步，「數以千計的人將更長壽、過更健康的生活，醫療衛生系統因為不需要治療抽菸引起的疾病，如多種癌症、心臟病、中風、截肢等，省下50億紐幣（約1000億台幣）。」

目前紐西蘭成人抽菸人口已經相對低，僅佔8%，不過，13日通過的這份「無菸環境」法案，要在2025年前將抽菸人口所佔比率降低到低於5%。

除了逐步提高抽菸年齡限制，這項新法也將削減全國可合法販售菸草製品的零售商數量，要在2023年底前，從目前全國6000家大減90%，到僅剩600家；也會減少菸品中尼古丁的容許含量。維羅爾說，「這意味著尼古丁會被減少到不使人成癮成，社區將不會有針對特定區域販售菸品的零售商聚集和激增情況。」

《路透》報導，目前全世界僅不丹的禁菸相關法令比紐西蘭還嚴格，不丹2010年起禁止售菸。不過，紐國這項新法並未限制電子煙的販售。批評者也警告，此嚴苛政策可能反而助長菸品的非法市場。

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