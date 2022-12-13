日本咖啡店有呼叫「雞」！ 顧客驚呼︰你們認真的嗎？

有名日本網友前往一家咖啡店消費，意外看到店內裝設很奇特的呼叫「雞」。（圖擷取自@KUMEKI_3、@sfsrfdfvg推特，本報合成）

2022/12/13 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕有不少餐廳為了能及時招呼到顧客，會特別在用餐區上設置類似呼叫器的小道具，協助顧客呼喚店員，不過有日本網友分享，近日到1家咖啡店，竟看到店內每張桌邊，都有令他難以置信的呼叫「雞」！

Twitter名為「クメキ」的日本網友，昨（12）日PO出1張照片，只見有隻「尖叫雞」被困在白色網袋內，而這網袋則被掛在1張貼「B11」的桌緣旁。據原PO表示，這是他前往愛知縣安城市某間知名咖啡店消費時，所看到店內擺設的呼叫店員道具，且每張桌子旁都有，也令他忍不住驚呼，「你們（店家）是認真的嗎」？

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照片曝光後，該店十分奇特的呼叫「雞」，令不少網友看到後笑翻，並紛紛留言道，「點餐變懲罰遊戲」、「按下去真的要很有勇氣」、「這個會在店裡共鳴聲吧www」、「不需要訂期更換電池，還蠻環保耶」、「可能是不想服務顧客的店員，故意想出來的」、「如果跟隔壁桌同時按，店員能確定是誰先按的嗎？」。

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