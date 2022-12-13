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    阿拉巴馬、猶他州跟進禁TikTok 美國至少9州已行動

    美國聯邦調查局局長瑞伊上月警告，北京政府可能利用中國字節跳動公司的TikTok控制，收集美國用戶資料或推薦演算法以施展其影響力，美國已有幾個州先後宣布禁用。（美聯社資料照）

    美國聯邦調查局局長瑞伊上月警告，北京政府可能利用中國字節跳動公司的TikTok控制，收集美國用戶資料或推薦演算法以施展其影響力，美國已有幾個州先後宣布禁用。（美聯社資料照）

    2022/12/13 18:01

    〔中央社〕繼美國德州、馬里蘭州和南達科他州之後，阿拉巴馬州和猶他州今天也以國家安全為由，宣布禁止在政府裝置或電腦上使用中國熱門影音分享軟體TikTok。

    路透社報導，美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）上月警告，北京政府可能利用中國字節跳動公司（ByteDance）擁有的TikTok控制對數以百萬計美國用戶收集資料的方式或推薦演算法，以施展其影響力。

    阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）在聲明稿中說：「令人不安的是，TikTok不斷蒐集大量資料，其中大部分皆與app的影音分享目的沒有正當關聯。利用國家資訊科技基礎設施使用TikTok，不啻是將弱點暴露在中國滲透行動下，我們不能允許這種情況發生。」

    艾維也下令行政機關採取所有必要措施，避免TikTok取得州政府機密資料。

    TikTok發言人透過聲明回應：「我們深感失望，有那麼多州基於毫無根據、帶有政治色彩的謊言，相繼頒布（禁用）政策。」

    美國聯邦傳播委員會（FCC）共和黨籍委員卡爾（Brendan Carr）今天推文稱，至少已有9州基於其構成的嚴重安全威脅，對TikTok採取行動。

    其他禁止在州政府裝置上使用TikTok的州份還包括德州、馬里蘭州和南達科塔州。

    此外，印地安納州也控告TikTok欺騙使用者，未告知中國可取得其個資，以及向未成年人推送成人內容。

    美國前總統川普（Donald Trump）2020年曾試圖禁止美國新用戶下載微信（Wechat）和TikTok，此後在一連串法律戰中失利。

    2021年6月，美國總統拜登宣布撤銷川普時期的行政命令，轉而指示商務部審查這些app構成的國安威脅。

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