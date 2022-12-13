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    中國醫療近崩潰 瀋陽盛京醫院擠爆畫面曝光

    瀋陽盛京醫院擠滿想看病的人潮。（圖擷取自「@fangshimin」推特、本報合成）

    瀋陽盛京醫院擠滿想看病的人潮。（圖擷取自「@fangshimin」推特、本報合成）

    2022/12/13 17:00

    〔即時新聞／綜合報導〕中國政府為緩解「白紙革命」抗爭行動，近期數個區域相繼鬆綁防控措施，然而卻因沒有完整配套措施，導致退燒藥等藥物短缺，也引起大量民眾前往就醫，醫療量幾近崩潰，社群平台近日傳出1段影片，大批民眾擠在瀋陽一處醫院等待看診，人滿為患，消息曝光引起外界關注。

    社群平台「方舟子」推特今稍早發文，並附上1段影片，內容提及「瀋陽盛京醫院人山人海」，難道「瀋陽也爆發了嗎？」從公開影像可見，大批民眾排隊在醫院外面走道與廣場，現場人滿為患，許多人還持續走動，疑似朝醫院門口方向前進。

    許多網友看到PO文後紛紛表達不同想法，有人說「北方已經爆發了，天冷加空氣霧霾病毒不擴散，感染就是一片一片的」、「隊伍排成這樣，去醫院的意義也不大了。哀，祈禱不要重症」、「在醫院的朋友告訴我，只要進醫院，甭管您體格怎麼樣，必陽」，還有人直呼「這是什麼大超市？」

    根據《自由亞洲電台》報導指出，北京急救中心稱，每日報案電話高達3萬多通，多數為輕症或無症狀患者致電詢問，此已經超過急救中心的負荷量，且因為電話遭佔線，嚴重排擠到重症、危險病患等需求。北京各大醫院的發燒門診因想看病人數量過多，候診時間高達6小時，還有人從白天等到晚上都沒有看到病。

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