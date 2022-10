民主自由的生命力！俄10日空襲砸穿基輔街道 隔日就被重新填補

2022/10/14 14:49

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭10日上午再度遭俄羅斯大規模空襲,包括首都基輔在內等多處遇襲,公共建設毀損;烏克蘭資深新聞編輯PO出一張對比圖,基輔10日破損的街道在11日就被修補完畢,成為烏克蘭上下一心團結最好的證據之一。

烏克蘭獲獎記者、新聞編輯妮卡(Nika Melkozerova)透過推特分享這張對比圖,圖中為基輔10日市中心街道,在砲火摧殘下,柏油路被打出一個巨坑,柏油路面的巨大碎塊散落周邊,令人心驚。然而,11日,這個巨坑已不見蹤影,原處被鋪上嶄新「補丁」,新補之處與舊路面色調雖有不小差異,卻光榮如英雄歷劫之後的榮耀的傷疤。

請繼續往下閱讀...

妮卡表示,在俄羅斯全面入侵烏克蘭以前,烏克蘭人總嫌自己國家有最差的公共建設、最差的鐵路、最差的道路等等,「批評和質疑是我們的天性」,不過如今,烏克蘭的公共建設、鐵路與道路相關工作者,無疑是烏克蘭的英雄們。

烏克蘭駐加拿大使尤莉亞(Yulia Kovaliv)也透過推特分享此事,向世界展現烏克蘭堅定抵抗敵人入侵的決心。

before the full-scale invasion we used to say we have the worst utility workers, worst railways, worst roads etc... It is in our nature to criticise and always question) Now our utility workers, railways, and road workers are heroes to us! pic.twitter.com/6BQUQvrDWi