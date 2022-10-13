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    英國鬼才藝術家親燒「3.4億畫作」︰買NFT就毀實體

    英國知名鬼才藝術家赫斯特，日前親自燒毀了自己的近1000幅的實體畫作。（路透）

    英國知名鬼才藝術家赫斯特，日前親自燒毀了自己的近1000幅的實體畫作。（路透）

    2022/10/13 22:05

    〔即時新聞／綜合報導〕英國知名鬼才藝術家赫斯特（Damien Hirst），因時常引起各種爭議而聞名，日前他要求所有想購買他畫作的買家，只能從數位NFT或實體畫作中「2選1」，如果買家選擇數位NFT版本，他則會親自燒毀該畫的實體版本，目前1萬幅畫作已被赫斯特燒了近1000幅，預計在本月結束前，還將有數千幅畫作要被燒為灰燼。

    綜合外媒報導，赫斯特在去年推出名為「The Currency」新企劃，將出售自己於2016年創作的、1萬幅內容極為相似的波點畫作，還將這1萬幅的畫作製作成NFT數位版本，並與實體版本一同販售。然而，赫斯特嚴格要求所有買家，在這2種版本之中只能選擇1種來購買，如果買家選擇NFT數位版本，該畫的實體畫作則會完全銷毀。

    據倫敦的紐波特街畫廊（Newport Street Gallery）表示，當時發售的1萬幅畫作中，每幅定價為2000美元（約新台幣6.2萬），選擇購買實體版本的買家共有5149位；而選擇以NFT的形式保留的畫作的買家，則共有4851位，比例約各佔一半。而赫斯特也在本周稍早於IG上向粉絲們預告，自己將在11日時開始燒毀，選擇NFT數位版本的實體畫作，第一次銷毀1000幅。

    赫斯特在預告時間當天，穿銀色的防火吊帶褲和安全手套，親自將這些作品一幅幅送進火爐之中，當赫斯特被問及燒毀自己的作品有什麼感受時，他則表示感覺比自己預期還要好，「很多人覺得我是在燒毀數百萬的藝術品，但其實並沒有，我正透過燒毀畫作來將這些實體版本轉化成NFT」。

    此外赫斯特還補充道，「我認為無論藝術的價值，無論是數位還是實體，其實都很難被定義，不過實體一旦被燒毀，它的價值就會轉移到NFT上」。按照赫斯特的原訂計畫，他共要燒毀4851幅實體畫作，而這些畫作總價約有1000萬英鎊（約新台幣3.4億）左右。

    赫斯特向所有買家表示，只能從數位NFT或實體作品中擇一購買，買家如果選擇購買數位NFT版本，他會親自負責銷毀該幅實體畫作。（路透）

    赫斯特向所有買家表示，只能從數位NFT或實體作品中擇一購買，買家如果選擇購買數位NFT版本，他會親自負責銷毀該幅實體畫作。（路透）

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