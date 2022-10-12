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    軍情動態》日本最新型大鯨級潛艦3號艦 「迅鯨號」下水

    日本海上自衛隊最新型大鯨級潛艦3號艦「迅鯨號」今於三菱重工的神戶造船所下水。（圖擷自三菱重工）

    日本海上自衛隊最新型大鯨級潛艦3號艦「迅鯨號」今於三菱重工的神戶造船所下水。（圖擷自三菱重工）

    2022/10/12 15:33

    〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊最新型大鯨級潛艦3號艦「迅鯨號」（じんげい）於今日（12日）三菱重工的神戶造船所下水。

    綜合日本媒體，大鯨級潛艦3號艦「迅鯨號」為柴電動力潛艦，長84.0公尺、寬9.1公尺，基準排水量約3000噸，可容納70人，其中還規劃6名女性船員專屬區，建造經費約698億圓（約152億台幣）；大鯨級潛艦搭載鋰離子電池延長潛航時間，匿蹤性更勝蒼龍級潛艦，潛行速度可達20節。

    下水後將展開艤裝，預計2024年3月服役，「迅鯨號」有6具魚雷管，配備89式魚雷的後繼型18式魚雷，這種魚雷發射管也能搭載UGM-84 Harpoon Block II魚叉潛射反艦飛彈，魚叉飛彈射程約248公里，若對陸地射擊，也具有對敵基地攻擊能力。

    「迅鯨號」為日本海上自衛隊首度啟用艦名，舊日本海軍時期曾有2艘軍艦使用「迅鯨號」，1881年服役的御召艦「迅鯨號」，明治天皇曾搭乘過，1893年除役、1909年拆解；1923年潛水母艦「迅鯨號」完工，太平洋戰爭爆發後，擔任第七潛水戰隊旗艦，對潛艇進行支援，1944年停泊於沖繩島時遭美軍空襲炸沉。

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