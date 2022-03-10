日最大型潛艦「大鯨號」服役 抗中擴權

日本海上自衛隊的新型潛艦「大鯨號」九日正式服役，將部署於神奈川縣橫須賀基地，負責日本周邊海域警戒監視任務。（取自網路）

2022/03/10 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕日本海上自衛隊的新型潛艦「大鯨號」九日正式服役，將部署於神奈川縣橫須賀基地，負責日本周邊海域警戒監視任務。為抗衡中國的海上擴權，日本在二○一八年修改防衛大綱時，將潛艦編制從十六艘增為廿二艘，大鯨號服役讓這項目標正式宣告達成。

「大鯨號」是最新型的「大鯨級」柴電動力潛艦，基準排水量約三千噸，全長八十四公尺、寬九．一公尺，可容納七十人，建造經費約八百億圓（約一九九億台幣），由神戶三菱重工神戶造船承造，是海自主力潛艦「蒼龍級」後繼型。

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大鯨級潛艦比「蒼龍級」（排水量二千九百噸）還大一號，也是日本現有最大型潛艦，除了使用柴電動力，還搭載鋰離子電池延長潛航時間。大鯨級潛艦使用高性能的吸排氣裝置和光纖技術的先進聲納系統，優異的匿蹤性不下於蒼龍級。日本媒體報導，大鯨號將配備89式魚雷的後繼型18式魚雷，這種魚雷發射管也能搭載UGM-84 Harpoon Block II魚叉潛射反艦飛彈。魚叉飛彈射程約二四八公里，若對陸地射擊，也具有對敵基地攻擊能力。

除了大鯨號之外，海上自衛隊目前服役中的潛艦還包括十二艘「蒼龍級」、九艘「親潮級」潛艦。除了大鯨號，同級的第二艘潛艦「白鯨號」已經在去年下水，預定明年正式服役。防衛省計畫一年建造一艘大鯨級潛艦，逐次取代現有的親潮級潛艦。

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