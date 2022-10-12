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    牛津大學AZ鼻噴霧疫苗試驗失敗 將考慮研發鼻腔專用配方

    牛津大學（Oxford University）與阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）共同研發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）鼻噴霧疫苗，在試驗階段就宣告失敗，讓被譽為下一代疫苗的希望落空。（路透）

    牛津大學（Oxford University）與阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）共同研發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）鼻噴霧疫苗，在試驗階段就宣告失敗，讓被譽為下一代疫苗的希望落空。（路透）

    2022/10/12 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕牛津大學（Oxford University）與阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）共同研發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）鼻噴霧疫苗，在試驗階段就宣告失敗，讓被譽為下一代疫苗的希望落空。

    綜合外媒報導，牛津大學11日表示，該鼻噴霧疫苗僅在少數受試者中產生抗體，且其免疫反應比其他疫苗的反應弱。研究人員表示，「鼻噴霧疫苗的表現不達我們的期待」。

    一般鼻腔噴霧劑可以在病毒進入人體的其他地方前，在鼻腔及口腔內就抑制病毒，所以這種噴霧劑越來越受歡迎，因為它有望抑制病毒傳播。雖然注射疫苗可以防止重症，但卻無法抑制病毒傳播。

    專家指出，鼻噴霧疫苗的效果不佳，可能是因為大部份的噴霧劑都在胃中就被侵蝕破壞，要將疫苗直接傳到肺部很有挑戰性。牛津大學可能會考慮開發鼻腔專用配方，並使用高濃度或有助於噴霧附著在呼吸道的配方。

    而美國輝瑞公司說明，目前沒有開發鼻噴霧疫苗的想法，但他們相信要有更多樣的疫苗才能克服武漢肺炎的流行。

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