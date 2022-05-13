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    北韓疫情爆發恐屈就中國科興 南韓願伸援手助防疫

    北韓疫情爆炸恐被迫屈就中國科興疫苗，南韓政府13日表示，願意提供疫苗協助北韓防疫。圖為北韓領導人金正恩12日坐鎮緊急防疫指揮中心。（美聯社）

    北韓疫情爆炸恐被迫屈就中國科興疫苗，南韓政府13日表示，願意提供疫苗協助北韓防疫。圖為北韓領導人金正恩12日坐鎮緊急防疫指揮中心。（美聯社）

    2022/05/13 22:02

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆炸式延燒，恐怕將一改先前不屑中國科興、英國AZ疫苗的態度，被迫向好兄弟中國求援，南韓政府13日即指出，願意提供疫苗協助北韓防疫。各界也希望藉此將北韓納入COVAX體系，藉此打開北韓與國際社會間深鎖的外交大門。

    《路透》報導，北韓今（13）日稍早通報首6例確診死亡病例，4月底至今已累計有發燒症狀者35萬人、18萬人隔離治療中，疫情「爆炸式」擴散成長，也使國際社會、專家學者紛紛對北韓接受外來疫苗表達希望。

    由於北韓沒有任何已知的進口或研發疫苗的計畫，而在疫情爆發以前，南韓官員此前即曾透露，北韓不信任中國科興、英國瑞典AZ疫苗，而偏好美製輝瑞BNT或莫德納疫苗。此外，北韓也已多次拒絕參與聯合國COVAX計畫。

    北韓現今疫情態勢緊急，恐怕將優先轉向好兄弟中國請求協助。對此，南韓總統尹錫悅辦公室今（13）日已發出聲明，表示願意協助北韓防疫，包括提供疫苗物資，也將與北韓溝通商討合作的可能和方式。

    美國政府稍早也曾發出聲明表示，雖然目前沒有捐贈疫苗的計畫，但支持各方對北韓提供防疫物資。該聲明提到：「我們呼籲朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）與國際社群合作，迅速為人民安排接種疫苗。」

    然而，南韓「脫北」議員太永浩則呼籲總統尹錫悅向美國要求暫時部分鬆綁對北韓原油、能源的制裁令，太永浩強調：「大家都在討論支援疫苗，但北韓根本沒有能夠貯藏疫苗的基礎建設，也沒有足夠的電力能源去支持這樣的系統。」

    太永浩說：「（捐贈疫苗給北韓）就像把米送去給沒有鍋子、沒有柴火的人家一樣！」

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