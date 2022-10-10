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    上海遊客挨防疫「鐵拳」 滯留新疆「被就業」摘葡萄、烤羊肉串

    中國新疆為防範疫情擴散、營造20大良好環境，當局以非必要不離疆為由，宣布4日起暫停所有離開新疆客運火車。（美聯社）

    中國新疆為防範疫情擴散、營造20大良好環境，當局以非必要不離疆為由，宣布4日起暫停所有離開新疆客運火車。（美聯社）

    2022/10/10 23:41

    〔編譯陳成良／綜合報導〕距中共第20次全國代表大會（20大）16日登場僅剩不到一週，但中國各地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情加速蔓延，北京、上海病例反彈，多地加強封控，新疆則是出奇招，讓滯留當地的遊客就地找工作，安排他們去摘葡萄、哈密瓜、幫忙烤羊肉串等，直到20大落幕才能離開。

    當局以非必要不離疆為由，宣布自4日起暫停所有離開新疆客運火車，同時停飛了大部分航班，復駛時間另行通知。

    近日有滯留新疆的上海遊客爆料，稱自己到新疆玩，「落地被抓起來」，新疆方面給其辦了工作簽證，有幾個工種，「有烤羊肉，採葡萄，採哈密瓜，自己挑。」、「20大結束之後回上海」、「不是疫情問題，是上面的命令。」

    有網友評論說：「新時代上海知青」、「強迫勞動實錘」、「只能用喪心病狂四個字來形容。」、「新一輪上山下鄉？」、「沒有去挖煤就謝天謝地了…」、「重點是：工作簽證」、「想起了當年的黑磚窯案」、「這下真成服徭役了，沒把你拴在那兒生孩子你就偷著樂吧！」

    中國通報9日本土新增2016例，其中本土1939例，為連續第7天上升，並創下自8月20日海南島疫情大爆發以來新高。新增本土確診以內蒙古718例最多，其次是新疆446例，包含北京、上海、新疆、內蒙、雲南、海南等地管控皆持續升級。

    雖然以全球標準來衡量，中國確診數字處於極低水平，但中國正面臨著巨大壓力，原因在最近疫情惡化，與首見BF.7、BA.5.1.7兩種變異株的傳播有關。

    BF.7是Omicron BA.5的亞系變異株，有著更強的傳染性和逃逸性，9月28日內蒙古呼和浩特市通報中國首例BF.7本土病例以來，內蒙古已通報近3000確診病例，並擴散到其他省市。此外，廣東韶關日前還首次檢出中國首見BA.5.1.7進化分支，韶關市政府指，該變異株感染力和免疫逃逸能力極強，傳播速度極快。

    近日有滯留新疆的上海遊客在網上爆料，稱自己到新疆玩「落地被抓起來」，就地就業每天摘葡萄，要中共20大結束後才能回上海。（網圖）

    近日有滯留新疆的上海遊客在網上爆料，稱自己到新疆玩「落地被抓起來」，就地就業每天摘葡萄，要中共20大結束後才能回上海。（網圖）

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