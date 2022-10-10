俄再炸基輔 烏官員：凸顯「俄國問題」須用武力解決

烏國總統辦公室幕僚長葉爾馬克表示，俄國再次攻擊平民，凸顯「俄國問題」一定得用武力解決。（路透檔案照）

2022/10/10 16:06

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷指控烏克蘭攻擊克赤大橋（kerch bridge）後，烏克蘭首都基輔等多座城市10日疑遭到俄羅斯飛彈攻擊。對此，烏國總統辦公室幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，此事凸顯「俄國問題」必須用武力解決。

《路透》報導，葉爾馬克表示，「懦夫才會攻擊運動場、兒童和平民，這是另一個向文明世界發送的訊號，即俄國問題一定得用武力解決。」澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）也表示，這是俄羅斯的蓄意攻擊，「俄國沒有能力在戰場上戰鬥，但有能力殺害平民。我們需要防空系統、多管火箭發射系統（MLRS）、長程飛彈，而不是光說不練。」

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據了解，在俄軍攻佔基輔失敗撤退後，基輔數個月以來相對平靜，戰場主要集中在烏東和烏南，但基輔10日突然傳出2次爆炸，疑似遭飛彈攻擊，已造成人員傷亡。《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）更指出，利維夫、日托米爾（Zhytomyr）、特諾皮爾（Ternopil）及第聶伯羅（Dnipro）等中、西部多個城市，也相繼傳出爆炸。

連接克里米亞半島與俄國本土的克赤大橋8日遇襲後，外界猜測幕後策劃者是烏國，但烏方否認。普廷則在9日正式指控此事是烏國特種部隊發起的「恐怖主義行為」，外界憂心俄軍將擴大報復行動。

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