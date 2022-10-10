美公佈最新研究報告 「15州66間診所」停止提供墮胎服務

美國最新數據顯示，目前共有66間診所不再提供墮胎服務。圖為支持婦女墮胎權的抗議者在華盛頓特區示威遊行。（彭博）

2022/10/10 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕自從「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）被美國大法官判違憲之後，女性墮胎權話題席捲全球，根據美國古特馬赫研究所（Guttmacher Institute）於6日公布的最新數據顯示，全美現在僅喬治亞州13家診所提供墮胎服務，而沒有提供墮胎服務的診所高達66間，散佈在15個不同的州內。

根據美國《MSNBC》報導，據古特馬赫研究所統計，截至本月2日為止，26家墮胎診所已歇業，另外40家雖然仍執業中，但已停止提供墮胎服務。換句話說，這66間診所都不再為美國女性提供墮胎服務。

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研究報告的作者之一、同時也是古特馬赫研究所的首席研究科學家瓊斯（Rachel Jones）透露，隨著提供墮胎服務的診所逐漸消失，本來就較為保守的南方可能會出現更嚴重的男女不平等現象。

除了「羅訴韋德案」，「多布斯訴傑克遜婦女健康組織案」（Roe, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization）也影響了婦女墮胎週數的規定，密西西比州（Mississippi）懷孕婦女在滿15週後便無法合法墮胎。

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