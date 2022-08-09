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    人權組織架隱藏式攝影機 揭法國蔚藍海岸看不見的顏色歧視

    人權組織在法國蔚藍海岸設置隱藏攝影機，揭露當地族群歧視。（歐新社）

    人權組織在法國蔚藍海岸設置隱藏攝影機，揭露當地族群歧視。（歐新社）

    2022/08/09 13:16

    〔即時新聞／綜合報導〕反族群歧視的人權組織 SOS Racisme日前在法國蔚藍海岸（Côte d’Azur）設置隱藏式攝影機，記錄海灘上族群間的互動模式，觀察到當地對於不同族群有歧視現象。期望透過資料蒐集，以及法律介入，減少類似的事件發生。

    日前衛報 The Guardian指出，人權組織 SOS Racisme在法國蔚藍海岸進行歧視現象的調查。第一組派出一對「北非樣貌」的情侶，他們找到攤販租借沙灘椅，店員表示空著的沙灘椅都已經訂位了。幾分鐘後派出第二組「淺膚色」的情侶，這次店員領著他們來到想要的位置上。另外一組測試電話訂位，當店員聽到疑似「非洲」的名字，會告知訂位已滿；然而再以法國名字致電，神奇的訂位成功。

    1990年代以來，SOS Racsime持續做了許多類似的街頭實驗。組織透露在馬賽（Marseille）以及普羅旺斯（Aix-en-Provence）三分之二的酒吧、夜店會篩選掉「不合格」的族群進入。尼斯（Nice）地區的組織負責人Karima Es-slimani表示，造成歧視的原因可能來自服裝、膚色、外貌以及出身，並譴責如此不公平對待是不能容忍的，組織正在蒐集更多證據，期望能夠採取法律行動，導正這些陋習。

    國家人權諮詢委員會（CNCDH）發表的報告顯示，法國社會對於種族主義變得更加寬容，這代表會有越來越多族群衝突爆發。CNCDH表示，法國每年約有120萬人受到族群壓迫，然而只有1000人受到定罪，造成此現象的原因可能是受害者不願主動向警方報案。CNCDH秘書長拉福卡德（ Magali Lafourcade ）認為，社會並不將許多類似事件視為犯罪，希望民眾能多加重視，以減少類似事件發生。

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