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    日相岸田支持率創新低 民眾不滿安倍國葬

    日本NHK報導，首相岸田文雄的支持率滑落至去年10月上任以來新低，內閣所獲支持率為46%，他決定為前首相安倍晉三舉行國葬也遭到選民質疑。圖為岸田文雄6日在廣島原爆77周年紀念儀式上致詞。（法新社資料照）

    日本NHK報導，首相岸田文雄的支持率滑落至去年10月上任以來新低，內閣所獲支持率為46%，他決定為前首相安倍晉三舉行國葬也遭到選民質疑。圖為岸田文雄6日在廣島原爆77周年紀念儀式上致詞。（法新社資料照）

    2022/08/09 00:15

    〔中央社〕日本放送協會（NHK）今天報導，日本公眾對首相岸田文雄的支持率滑落至去年10月他上任以來的最低水準，他決定為前首相安倍晉三舉行國葬，遭到選民質疑。

    路透社報導，NHK稱，岸田內閣所獲支持率為46%，低於3週前上次調查的59%，而在同一期間，不支持率則由21%升高至28%。

    這項調查結果發布的時間，只比計劃中的內閣及執政的自民黨（LDP）領導層改組早了兩天。調查是透過電話進行，受訪者1223名。

    安倍上個月在競選集會上遭槍擊身亡，岸田政府決定於9月為他舉行國葬。但為這位在位時間最長且毀譽參半的首相花錢辦喪事，遭致批評。

    NHK調查顯示，50%受訪者不贊成政府的決定，贊成者占36%。

    岸田內閣的部長和執政黨國會議員因為與統一教的關係而面臨公眾審視。射殺安倍的男子，其母親便是統一教成員，據報導安倍領導的自民黨派系與統一教有特別密切的關聯。

    NHK這份民意調查顯示，82%受訪者認為各個政黨和國會議員並未充分解釋他們與統一教的關係。1110808

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