中國軍演破壞區域和平 李顯龍：星國須做好心理準備

新加坡總理李顯龍今（8）日在國慶日前夕演說警告，星國必須做好心理準備，未來數十年區域可能不會像先前那樣和平穩定。（路透資料照）

2022/08/08 21:11

首次上稿 20:35

更新時間 21:11

〔編譯楊芙宜／台北報導〕值中國解放軍持續在台灣周邊海空演習，新加坡總理李顯龍週一在新加坡國慶日（9日）前夕的演說警告，美中關係正在惡化，台海緊張情勢恐無法很快減緩；新加坡必須做好「心理準備」，接下來的數十年，區域可能不會像先前那樣和平穩定。

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路透報導，李顯龍在此全國性演說中，對地緣政治形勢示警，指在美中兩國之間存在深度猜疑，但接觸卻有限之下，台海緊張恐無法很快減緩，對情勢的錯估程度有可能擴大。

李顯龍說，「圍繞著我們，一場風暴正在形成。美中關係正在惡化，在棘手議題上，深度猜疑，且有限接觸」。

李顯龍指出，本區域必須擁抱的一個不會如先前般穩定的未來。

彭博報導，李顯龍演說對美中關係描繪出一幅渺茫圖像，新加坡必須做好「心理準備」，接下來的數十年，區域可能不會像先前那樣穩定及和平。

中國週一甫宣布在台灣周邊展開新一輪軍事演習，在美國聯邦眾議院議長裴洛西上週訪問台灣之後，持續軍事恫嚇來施壓台灣。

李顯龍在演說中表示，美中關係惡化不太可能很快就改善，「錯估形勢或災難可能很容易就讓事情變得更糟」。

值中國解放軍持續在台灣周邊海空演習，新加坡總理李顯龍今（8）日在國慶日前夕演說警告，星國必須做好心理準備，未來數十年區域可能不會像先前那樣和平穩定。圖為美國聯邦眾議院議長裴洛西1日訪問新加坡時和李顯龍會面。（路透資料照）

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